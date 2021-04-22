Дума отрицает связь с ИА "Панорама", но поздно – шутники уже у них в столовой

Накануне на сайте Госдумы появился список СМИ, которые нижняя палата парламента аккредитовала для работы. Среди агентств, газет и телеканалов в нем неожиданно нашли информационное агентство «Панорама», о чем в скоре с гордостью отчиталось сатирическое издание с таким же названием, придумывающее абсурдные новости, очень похожие на настоящие. А за ними, проведя не самый лучший фактчекинг, об инциденте поспешили рассказать ряд традиционных СМИ, правда, очень скоро выяснилось, что произошло недопонимание и теперь Госдума дает официальные опровержения, но, кажется, шутников из ИА «Панорама» уже не остановить.

«То информационное агентство, которое обозначено в списке, имеет свидетельство Роскомнадзора о регистрации и, соответственно, имеет аккредитацию в Госдуме на основании всех необходимых документов, которые для этого требуются. Речь не о том издании, о котором пишут», — объясняют ТАСС в пресс-службе Госдумы. Там «путиницу» списывают на тот факт, что название ИА «Панорама» крайне популярно и даже среди зарегистрированных СМИ есть несколько таких, а у той ИА «Панорама», о которой все сразу подумали, регистрации Роскомнадзора нет.

Впрочем, новость о получении аккредитации в Госдуме вызвала у «Панорамы» воодушевление: «Кстати, а мы ведь ещё год назад предупреждали. Аккредитация, правда, пока что без права посещения буфета, но мы неустанно ведем переговоры на этот счёт», — пояснили там, а увидев официальный комментарий пресс-службы нижней палаты парламента, ответили: «Не знаем, что они там опровергли, а мы уже третий бутерброд с форелью в думской столовой наминаем».

Чтобы докопаться до истины и окончательно разобраться в связях Госдумы с ИА «Панорама», о которых уже давно ходят слухи — далеко не один законопроект, предложенный депутатами, предварительно был опубликован на сайте сатирического издания — «Медуза» даже обратилась в редакцию за комментариями: «Могу только сказать, что с освещением работы Госдумы мы в любом случае справимся — с аккредитацией или без нее. Причем мы единственные, кто может освещать новые законы ещё до их разработки и принятия», — пояснил журналистам редактор «Панорамы» Борис Гонтермахер.