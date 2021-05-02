"Воруют, врут и богу молятся": Итоги недели одним предложением

Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
Фото: Global Look Press

100 лет в обед: "незнаменитая война" Греции и Турции и сухой закон в Онтарио
Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Фото: depositphotos

Как защитить себя и своего питомца от коронавируса?
В центре внимания
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
Росгвардия закупит дубинки-электрошокеры на 30 млн рублей для жесткого разгона митингов
В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото
Роман Вильфанд дал прогноз погоды на весь май: видео

Новости дня

02 мая, воскресенье

[18:49]В Перми женщина выстрелила в таксиста из-за высокой цены поездки
[17:14]Полиция устроила маски-шоу на премьере спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии
[16:53]Ливни, гром, молнии: в ночь на 3 мая в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков
[15:53]Доктор Мясников может быть осужден из-за фена, чайника и микроволновки
[15:28]Россияне поразились, как по-разному Путин и Навальный поздравили их с Пасхой
[13:55]Жириновский потребовал не называть Путина президентом и закрыть КПРФ
[13:26]МВД запустит сервис "Антимошенник" для борьбы с телефонными аферистами в декабре 2021-го
[11:19]Мосгорсуд окончательно отказал Навальному в иске к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

01 мая, суббота

[18:00]Итальянское консульство начнет обновлять истекшие туристические визы с 3 мая
[17:24]Baza: В больницах Москвы появятся "тайные пациенты" из-за скандала с медсестрами
[16:55]"Себе все, а врагам закон": Коммунисты возмущены задержаниями на Первомае
[15:46]Захарова свалила всю ответственность за прекращение выдачи виз россиянам на США
[15:19]Названы 15 московских храмов, в которых можно зажечь свечу от благодатного огня
[15:12]Беларусь запретит ввоз сделанных в России автомобилей Skoda
[14:39]Путин поручил лучше пиарить конкурс "Учитель года" и проводить его весь год
[13:45]На Удальцова составили протокол за отсутствие маски на "несогласованной" акции
[13:07]Патриарх предостерег "начальников" от гордыни: "Тогда власть становится тиранией"
[12:38]В Москве задержан Сергей Удальцов: "Сказали, что я нарушаю санитарные нормы"
[12:32]На акции КПРФ Удальцов призвал "избавиться от нечисти" и был задержан
[12:04]Жириновский обещает просить Путина помиловать Фургала. Оправдание он не учитывает
[11:26]76% россиян готовы работать сверхурочно – лишь бы платили
[10:47]Новые законы, бойкот ЦСКА, санкции РФ, глава ФСБ против адвоката. Главное к 1 мая
[00:11]ЕС назвала неприемлемым запрет на въезд в РФ для 8 высокопоставленных европейцев

30 апреля, пятница

[23:23]Сотрудники полиции не стали срывать показ фильма о геях-скинах в Москве
[22:39]Философ Славой Жижек сравнил журнал DOXA с Берни Сандерсом и вызвал Бастрыкина на дебаты
[21:42]Адвокату Ивану Павлову запретили пользоваться интернетом
[21:01]Пасхальная инфляция: ингредиенты для выпечки кулича за год подорожали на 7,5%
[20:24]МВД, ФСБ и администрация Оренбурга сорвали концерт Noize MC
[19:21]Поддержавшая "иноагентов" Монеточка появилась на билборде Spotify в Нью-Йорке
[17:14]Сторонницу Навального уволили из "Мосгортранса" из-за публикации разговора с начальником
[16:55]"Сажать и расстреливать": эксперт прокомментировал повышение цен на авиабилеты
[16:36]Лжесвидетель по делу Ефремова приговорен к году исправительных работ
[15:58]Ведущие адвокаты России единодушно требуют прекратить преследование Ивана Павлова
[14:54]Кремль мало что знает о резонансных делах ФСБ и не собирается в них разбираться
[14:03]У тещи адвоката Ивана Павлова случился инсульт из-за обысков
[13:43]Власти внесли штабы Навального в список экстремистов. Вчера они были распущены
[13:29]"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов о своем задержании
[12:33]"Суровость приговора шокирует": В Rammstein поражены сроком за репост их клипа
[12:27]В Британии свыше 13,2 млн привиты от COVID-19 – это четверть населения страны
[12:10]Актриса "Ленкома" Александра Захарова поддержала установку памятника Лужкову в Москве

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Воруют, врут и богу молятся": Итоги недели одним предложением

Политика
19:08, 02 мая 2021

"Воруют, врут и богу молятся": Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press, Instagram, скриншот из YouTube
Фото: Global Look Press, Instagram, скриншот из YouTube

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Владимир Путин хоть и с запозданием, но все же ответил на американские санкции «против России» и создал доселе неведомое чудище — список «недружественных» государств, вернее как, он его не создал, а только учредил, внеся туда лишь США (а остальных обещают скоро добавить), но этого уже хватило, чтобы Воронеж вновь содрогнулся: из-за запрета нанимать россиян США пришлось сократить 75% персонала и они, недолго думая, заявили, что визы в России более выдавать не будут,

и россиянам, которые собирались посетить Штаты, придется обломиться или обращаться в посольства США в третьих странах — контрсанкции в лучших традициях бульдозерной дипломатии посткрымского периода, хотя вот г-жа Захарова пытается втолковать нам, что, мол, во всем снова виноваты американцы — могли бы и посла посадить паспортные данные сверять, но, простите, работа МИД РФ, на секундочку, заключается как раз в том, чтобы россияне могли безбарьерно летать где захотят, мы им за это платим, так что вполне имеем право винить свои власти, а те американцы, которым рекомендовали покинуть Россию, пускай при желании сетуют на Госдеп,

хотя у россиян поводов упрекать дипломатов, конечно, больше — после того театра боевых действий (буквально), который Кремль устроил на границе с Украиной, в Европе поняли, что да, так можно было, и начали двигаться в направлении недопущения подобных казусов в будущем: Европарламент принял резолюцию, в которой официально рекомендовал в случае нападения на Украину отключить Россию от SWIFT, включить в санкционные списки олигархов и отказаться от закупок российских нефти и газа — это хоть пока и пустая, но колоссальная угроза для страны, и хочется верить, что до того не дойдет, а иначе россиянам придется очень сильно затянуть пояса, но ради чего,

если власти пока предлагают лишь замену привычных точечных репрессий вполне себе массовыми: когда воронок едет не только за сторонниками Навального и другими неугодными, а вообще за любым от случайного учителя французского до журналиста и профессора РГГУ, предъявляя какие-то снимки с каких-то камер — ради такого видения будущего едва ли захочется терпеть лишения, ведь перспектива сесть на 2,5 года за репост музыкального клипа и отправиться строить БАМ, как это делали репрессированные в 30-х годах прошлого века, потому что даже мигрантам стало не так интересно ехать в Россию (ну и ковид помог), мало кого обрадует, довольно очевидно, что, откажись мир от нашей нефти, и все мы немножко почувствуем себя «иностранными агентами» вроде «Медузы», которая из-за этого статуса урезала журналистам зарплаты на 30-50% и вынуждена была собирать донаты,

но едва ли кто-то захочет помогать деньгами россиянам в отличие от «Медузы» или «иностранного агента» ФБК, работу которого приостановили вслед за уже к тому моменту распущенными штабами Навального, не дожидаясь решения суда, внесенными в список экстремистов Росфинмониторинга,

как написал один из адвокатов по делу о признании структур Навального экстремимсткими Иван Павлов, в засекреченной части этого дела, как и в остальной, просто прилежно собрана «хроника репрессий» против структур Навального, но больше он этого опубликовать не сможет: Ивану Павлову запретили пользоваться интернетом или телефоном после того как в пятницу учинили ему и «Команде 29» маски-шоу — судя по всему это тянется ещё с дела журналиста Ивана Сафронова и личных угроз от следователя ФСБ полковника Александра Чабана, которому Павлов мешал не только в деле о госизмене Сафронова, но и в деле о госизмене пожилого физика Виктора Кудрявцева, умершего после более чем года в СИЗО, где окончательно подорвал здоровье — по всей вероятности, это и правда может быть такая затаенная обида следователя и с делом ФБК она не связана, но санкционирована на самом верху: на рапорте по делу Павлова, адресованному главе СК Бастрыкину, стоит подпись директора ФСБ Бортникова, а тот состав, который вменяют адвокату, откровенно выдает несостоятельность обвинения — Иван Павлов работает в этой сфере уже 20 лет над самыми сложными делами и едва ли мог выдать что-то секретное журналистам, лучшим доказательством этому служат заявления огромного числа ведущих адвокатов России в его поддержку — Павлов очень много сделал для адвокатуры и она встала на его защиту единым фронтом, отстаивая не только коллегу, но и институцию как таковую, ведь начни силовики сажать и адвокатов — чувствовать себя в безопасности не сможет больше никто, дальше ехать, что называется, некуда,

недаром о «тирании» ранее заговорил даже патриарх Кирилл, который сперва подчеркнул, что РПЦ в политику не полезет, а затем призвал всяких «начальников» не перегибать палку с правами и свободами граждан, и остается надеяться, что это услышал г-н Патрушев, который в своих вечных исторических фантазиях начал защищать уже даже Ивана Грозного, казалось бы, где он такую дурь вообще прочитал — эту бы книгу Минобру проверить, а не учебник Волобуева (его назначили крайним по жалобе Путина), все-таки секретарь Совбеза не Песков, чтобы ничего не знать,

хотя сесть в лужу может каждый, вот Володин, например, решил пропиариться не на той пенсионерке: пожилая женщина с медалями на груди просто уничтожила спикера Госдумы: «В стране много лет воруют, врут и богу молятся (...) Всю страну развалили, разворовали и продолжают (...) В следующий раз встретимся — палкой получишь, если чего-нибудь…» — это было настолько прекрасно, что на цитаты расхватал даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который в честь 1 мая выгулял пару сотен коммунистов по центру Москвы, чтобы про Первомай хоть кто-то в стране вспомнил, раз уж Кремлю этот праздник больше не нужен, это же вам не приватизированное Путиным 9 мая: «Ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать себе из него стринги», — едко кричит Алексей Навальный из камеры в колонии, откуда вещает с очередной последней речью по делу об оскорблении ветерана,

и в чем-то он прав, видно это невооруженных взглядом, закрашивай ты изображения Навального или нет, — против фактов не пойдешь, как и против законов физики, это, кстати, пришлось объяснять и вице-премьеру Марату Хуснуллину, решившему, что если число регионов сократить за счет объединения, то всем сразу станет проще жить — вроде как не хочет он, видите ли, работать с Еврейской АО: «Ну, раз не хочет, не обязательно же работать вице-премьером, правда? Можно и другую работу себе найти», — отвечает ему экономист и социальный географ из МГУ Наталья Зубаревич — над этим стоит задуматься и тем, кто сейчас всех пытается через одного объявить экстремистами, потому что не хочет с оппозицией работать, — ведь столько разных вещей есть, которыми можно заняться, а до власти-то охотники всегда найдутся, трон не опустеет.

Теги: #Путин #Санкции #Навальный #Песков #"Иноагенты" #Патриарх #США #Уголовное преследование Навального #Команда 29

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press, Instagram, скриншот из YouTube

Политика

"Воруют, врут и богу молятся": Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press

Политика

Жириновский потребовал не называть Путина президентом и закрыть КПРФ
Фото: Global Look Press

Политика

"Зюганов идет на любые унижения": Павловский "раздавил" лидера КПРФ
Политика
"Зюганов идет на любые унижения": Павловский "раздавил" лидера КПРФ
"Власть хочет, чтобы люди забыли слово "Навальный": Белковский раскрыл план Кремля. Видео
"Во власть залезли рейдеры в погонах": Зюганов бросил вызов Путину
Михаил Делягин: Кудрин пойдет в президенты, а Навальный станет сакральной жертвой
Общество
"Володина – в отставку, бабуле – орден Мужества!": россияне "врезали" спикеру Госдумы
100 лет назад были придуманы духи Шанель №5: история ароматной легенды
Кому проведут газ бесплатно в 2021 году: раскрыты детали поручения Путина
"Если алкоголь запрещать, то смысл в праздниках?": в сети отреагировали на временный запрет спиртного в Тыве
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
"Наглая, мерзкая ложь!": Волкова отреагировала на новость о "замужестве"
Анне Вески: Мой муж – шутник и главный любитель моих песен
"Не могу говорить": состояние больной раком Крючковой ухудшилось
Звезда "Жуков" Вадим Дубровин: Епифанцев два часа таскал меня по деревне за горло
Шоу-бизнес
"Шульгин – дьявол!": Настя Крайнова рассказала жуткую правду о бывшем муже Валерии
Фирсов остался в одних трусах: вдовец Легкоступовой лишился работы
"ББ-шоу" закрыли из-за колдунов!" Звезда ТНТ раскрыла причину увольнения Бузовой
"Они из бюстгальтера вылазят и мешаются": Калашникова пришла на вечеринку без нижнего белья

Здоровье
Чем вредно дробное питание, рассказала диетолог
Постившиеся дорываются до колбасок, и скорая задыхается: диетолог дал советы по разговению
Мыться мылом, гелем, просто водой? Как правильно ухаживать за кожей: советы косметолога
Названы 5 преимуществ для здоровья при отказе от лифта
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^