"Воруют, врут и богу молятся": Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Владимир Путин хоть и с запозданием, но все же ответил на американские санкции «против России» и создал доселе неведомое чудище — список «недружественных» государств, вернее как, он его не создал, а только учредил, внеся туда лишь США (а остальных обещают скоро добавить), но этого уже хватило, чтобы Воронеж вновь содрогнулся: из-за запрета нанимать россиян США пришлось сократить 75% персонала и они, недолго думая, заявили, что визы в России более выдавать не будут,

и россиянам, которые собирались посетить Штаты, придется обломиться или обращаться в посольства США в третьих странах — контрсанкции в лучших традициях бульдозерной дипломатии посткрымского периода, хотя вот г-жа Захарова пытается втолковать нам, что, мол, во всем снова виноваты американцы — могли бы и посла посадить паспортные данные сверять, но, простите, работа МИД РФ, на секундочку, заключается как раз в том, чтобы россияне могли безбарьерно летать где захотят, мы им за это платим, так что вполне имеем право винить свои власти, а те американцы, которым рекомендовали покинуть Россию, пускай при желании сетуют на Госдеп,

хотя у россиян поводов упрекать дипломатов, конечно, больше — после того театра боевых действий (буквально), который Кремль устроил на границе с Украиной, в Европе поняли, что да, так можно было, и начали двигаться в направлении недопущения подобных казусов в будущем: Европарламент принял резолюцию, в которой официально рекомендовал в случае нападения на Украину отключить Россию от SWIFT, включить в санкционные списки олигархов и отказаться от закупок российских нефти и газа — это хоть пока и пустая, но колоссальная угроза для страны, и хочется верить, что до того не дойдет, а иначе россиянам придется очень сильно затянуть пояса, но ради чего,

если власти пока предлагают лишь замену привычных точечных репрессий вполне себе массовыми: когда воронок едет не только за сторонниками Навального и другими неугодными, а вообще за любым от случайного учителя французского до журналиста и профессора РГГУ, предъявляя какие-то снимки с каких-то камер — ради такого видения будущего едва ли захочется терпеть лишения, ведь перспектива сесть на 2,5 года за репост музыкального клипа и отправиться строить БАМ, как это делали репрессированные в 30-х годах прошлого века, потому что даже мигрантам стало не так интересно ехать в Россию (ну и ковид помог), мало кого обрадует, довольно очевидно, что, откажись мир от нашей нефти, и все мы немножко почувствуем себя «иностранными агентами» вроде «Медузы», которая из-за этого статуса урезала журналистам зарплаты на 30-50% и вынуждена была собирать донаты,

но едва ли кто-то захочет помогать деньгами россиянам в отличие от «Медузы» или «иностранного агента» ФБК, работу которого приостановили вслед за уже к тому моменту распущенными штабами Навального, не дожидаясь решения суда, внесенными в список экстремистов Росфинмониторинга,

как написал один из адвокатов по делу о признании структур Навального экстремимсткими Иван Павлов, в засекреченной части этого дела, как и в остальной, просто прилежно собрана «хроника репрессий» против структур Навального, но больше он этого опубликовать не сможет: Ивану Павлову запретили пользоваться интернетом или телефоном после того как в пятницу учинили ему и «Команде 29» маски-шоу — судя по всему это тянется ещё с дела журналиста Ивана Сафронова и личных угроз от следователя ФСБ полковника Александра Чабана, которому Павлов мешал не только в деле о госизмене Сафронова, но и в деле о госизмене пожилого физика Виктора Кудрявцева, умершего после более чем года в СИЗО, где окончательно подорвал здоровье — по всей вероятности, это и правда может быть такая затаенная обида следователя и с делом ФБК она не связана, но санкционирована на самом верху: на рапорте по делу Павлова, адресованному главе СК Бастрыкину, стоит подпись директора ФСБ Бортникова, а тот состав, который вменяют адвокату, откровенно выдает несостоятельность обвинения — Иван Павлов работает в этой сфере уже 20 лет над самыми сложными делами и едва ли мог выдать что-то секретное журналистам, лучшим доказательством этому служат заявления огромного числа ведущих адвокатов России в его поддержку — Павлов очень много сделал для адвокатуры и она встала на его защиту единым фронтом, отстаивая не только коллегу, но и институцию как таковую, ведь начни силовики сажать и адвокатов — чувствовать себя в безопасности не сможет больше никто, дальше ехать, что называется, некуда,

недаром о «тирании» ранее заговорил даже патриарх Кирилл, который сперва подчеркнул, что РПЦ в политику не полезет, а затем призвал всяких «начальников» не перегибать палку с правами и свободами граждан, и остается надеяться, что это услышал г-н Патрушев, который в своих вечных исторических фантазиях начал защищать уже даже Ивана Грозного, казалось бы, где он такую дурь вообще прочитал — эту бы книгу Минобру проверить, а не учебник Волобуева (его назначили крайним по жалобе Путина), все-таки секретарь Совбеза не Песков, чтобы ничего не знать,

хотя сесть в лужу может каждый, вот Володин, например, решил пропиариться не на той пенсионерке: пожилая женщина с медалями на груди просто уничтожила спикера Госдумы: «В стране много лет воруют, врут и богу молятся (...) Всю страну развалили, разворовали и продолжают (...) В следующий раз встретимся — палкой получишь, если чего-нибудь…» — это было настолько прекрасно, что на цитаты расхватал даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который в честь 1 мая выгулял пару сотен коммунистов по центру Москвы, чтобы про Первомай хоть кто-то в стране вспомнил, раз уж Кремлю этот праздник больше не нужен, это же вам не приватизированное Путиным 9 мая: «Ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать себе из него стринги», — едко кричит Алексей Навальный из камеры в колонии, откуда вещает с очередной последней речью по делу об оскорблении ветерана,

и в чем-то он прав, видно это невооруженных взглядом, закрашивай ты изображения Навального или нет, — против фактов не пойдешь, как и против законов физики, это, кстати, пришлось объяснять и вице-премьеру Марату Хуснуллину, решившему, что если число регионов сократить за счет объединения, то всем сразу станет проще жить — вроде как не хочет он, видите ли, работать с Еврейской АО: «Ну, раз не хочет, не обязательно же работать вице-премьером, правда? Можно и другую работу себе найти», — отвечает ему экономист и социальный географ из МГУ Наталья Зубаревич — над этим стоит задуматься и тем, кто сейчас всех пытается через одного объявить экстремистами, потому что не хочет с оппозицией работать, — ведь столько разных вещей есть, которыми можно заняться, а до власти-то охотники всегда найдутся, трон не опустеет.