"Суровость приговора шокирует": В Rammstein поражены сроком за репост их клипа

Гитарист немецкой группы Rammstein Рихард Круспе выразил недоумение в связи с судебным решением в России, согласно которому экс-координатор штаба Навального в Архангельской области Андрей Боровиков получил 2,5 года колонии по обвинению в распространении порнографии в интернете за репост их клипа.

«Я обеспокоен случаем Андрея Боровикова. (...) Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует, Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право всех людей», — написал музыкант в своем Instagram.

Решение Ломоносовского суда было вынесено накануне. Активисту вменили пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ о распространении порнографии. Речь идет о репосте клипа в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году.

Сам Боровиков в разговоре с «Дождем» ещё до отправки в колонию общего режима успел поделиться своим мнением о приговоре. Он считает, что это лишь подтверждает отсутствие равенства людей перед законом в России, так как клип распространяли сотни пользователей, а осудили лишь его одного, хотя настоящая порнография в интернете и в том же «ВКонтакте» лежит в свободном доступе.