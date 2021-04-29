В Архангельске сторонника Навального посадили на 2,5 года за клип группы Rammstein

В Архангельске в Ломоносовском районном суде бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по статье о распространении порнографии через Сеть. Об этом пишет портал «Медиазона».

Мужчину лишили свободу за сохранение на личной странице видеоклипа группы Rammstein на песню «Pussy». В клипе рассказывается история немца, который едет за границу для «сексуальных завоеваний». В клипе есть сексуальные сцены со стереотипными порнографическими персонажами.

В основу обвинения легли съемки экс-волонтера штаба Александра Дурынина. Он с помощью скрытой камеры снял, как Боровиков удаляет клип из своих записей в соцсети.