Практики ГУЛАГа по привлечению заключенных к строительству БАМа хотят возобновить

Четыре разных источника подтвердили, что в правительстве идут обсуждения возможности привлечения заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Ничего нового в этой идее нет — так уже делали в 30-е годы прошлого века во времена трудовых лагерей ГУЛАГа, но юристы все же обращают внимание на то, что с тех пор некоторые вещи изменились и теперь законодательство гарантирует оплату труда заключенным.

Как пишет «КоммерсантЪ», идею сейчас обсуждают в офисе вице-премьера Марата Хуснуллина, к проекту также привлечены Минтранс, РЖД и правопреемник ГУЛАГа — ФСИН. Эти ведомства должны до 14 мая подготовить свои предложения по данной теме. От комментариев везде отказались.

Проблема заключается в нехватке рабочей силы на объектах. Из 15 тысяч необходимого персонала сейчас на БАМе (стройка обещает идти до 2030 года) аккумулировали лишь около пяти тысяч человек. Это связано в том числе с нехваткой мигрантов, обусловленной закрытыми границами.

Как напоминает газета, с 1932 по 1953 годы заключенные БАМлага внесли колоссальный вклад в строительство путей сообщения в этом районе, в общей сложности проложив участки протяженностью в сотни километров. На них трудились сотни тысяч осужденных советской властью.

«Сделан первый шаг к восстановлению архипелага ГУЛАГ — как и в те сказочные времена на строительстве Байкало-Амурской магистрали будут использоваться тюремный труд. Другой рабочей силы нет.

Зависимость от пути — буквально (в оригинале «path dependence», также употребляется для обозначения выбранного направления развития, — ред.)», — комментирует эту новость руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в своем Twitter.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что по закону о привлечении к труду осужденных к лишению свободы заключенные действительно могут участвовать в работах как в колонии, так и за её пределами, но Конституция РФ гарантирует им права, а их труд должен оплачиваться. Бесплатно могут вынуждать только благоустраивать территорию колонии, а к некоторым формам труда заключенных вовсе нельзя привлекать. Для того чтобы обеспечить условия, необходимые для приобщения осужденных к строительству БАМа, организаторам могут понадобиться «значительные материальные ресурсы».