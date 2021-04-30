Власти внесли штабы Навального в список экстремистов. Вчера они были распущены

В список экстремистских организаций было внесено «юридическое лицо» «общественная организация Штабы Навального», сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Это сделано во внесудебном порядке, так как суд пока не вынес никакого решения в ответ на требование прокуратуры. Ранее деятельность штабов Навального была официально приостановлена по решению прокурора Москвы Дениса Попова. Он расценивает штабы Навального как «общественное движение», а в команде политика с таким определением не согласны.

«Во-первых, юридически «общественной организации штабы Навального» никогда не было и нет. Во-вторых, решения суда по этому делу тоже нет. Штабы назвали экстремистами просто по решению прокурора», — комментируют новость в пресс-службе команды оппозиционера.

Напомним, что даже неформально штабов Навального более не существует. Ещё вчера их бывший руководитель Леонид Волков объявил, что ФБК* и команда Навального официально распускает их и перестает всячески их поддерживать или направлять.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».