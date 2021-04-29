Волков заявил о закрытии штабов Навального. Это не ребрендинг, их правда больше нет

Один из ближайших соратников Алексея Навального Леонид Волков, возглавляющий региональную сеть штабов Навального, официально заявил об их закрытии. На сей раз речь идет не о формальной попытке изобразить закрытие штабов через переименование, а об окончательном закрытии: команда Навального более не станет финансировать их деятельность либо как-то иначе содействовать активистам вплоть до помощи с дизайном. Люди, занимавшиеся региональными штабами, с этого момента отправляются в свободное плавание.

По словам Волкова, в условиях, когда Фонд борьбы с коррупцией (объявлен российскими властями «иностранным агентом») и штабы Навального признаются экстремистскими организациями, никакой законной формы их существования более придумать нельзя. Решение о том, являются ли новые организации, созданные на базе штабов, экстремистскими, также будут принимать правоохранительные органы — в таких условиях пытаться провести ребрендинг команда Навального не намерена:

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. (…) Увы, работать в таких условиях невозможно», — говорит Волков.

Но несмотря на то, что ФБК более не будет взаимодействовать со штабами Навального, активисты, работавшие в них, смогут продолжать заниматься общественной и политической деятельностью в своих регионах. По словам Волкова, многие из них не смогут функционировать в таком формате, но наиболее организованные структуры сохранятся и продолжат независимое существование, находя финансирование самостоятельно.

Штабы Навального просуществовали почти четыре года. Они создавались во время президентской кампании Алексея Навального, перед выборами, на которые его не допустили. На организацию и региональных активистов всё это время оказывалось значительное давление со стороны местных и федеральных властей: под разными предлогами регулярно возбуждались уголовные дела, из помещений и квартир силовики постоянно выносили технику и агитацию, оправдывая это обысками. При этом Навальному и его команде много раз отказывали в регистрации политической партии.

«Штабы Навального — самая мощная политическая партия, созданная за последние 25 лет,

— тем не менее заключает экономист Максим Миронов. — Поэтому Путин и борется с ней всеми доступными ему способами», — уверен он.