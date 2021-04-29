Суд отказался принимать иск против учительницы, которую якобы засняли на митинге

Иск против московской учительницы Анны Борзенко, которую правоохранительные органы постфактум попытались привлечь за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, был отклонен Черемушкинским районным судом. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Накануне педагога, а также мать двух экс-журналистов «Медузы» задержали и всю ночь продержали в отделении полиции в ожидании суда. На неё возбудили административное дело по часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ об участии в митинге, который создал помехи в движении транспорта.

В качестве доказательства вины школьной учительницы силовики привели некие кадры с записи камеры видеонаблюдения, на которых изображена гражданка, внешне похожая на Анну Борзенко. «Видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством», — уверен защищающий женщину адвокат Михаил Бирюков. Он также считает, что недостатки в деле, из-за которых суд вернул дело, — это «совершенно не отвечающие достоверности объяснения и рапорты полицейских», какие он привык видеть в подобных делах.

Более того, Бирюков отметил, что никаких указаний на источник видео в деле нет. Он предполагает, что это вовсе не результат внедрения системы распознавания лиц, «а людей, на которых составляют протоколы, отбирают сотрудники полиции в индивидуальном порядке».