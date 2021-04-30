В офисе "Команды 29" обыски. С адвоката там взяли подписку о неразглашении

Следственный комитет пришел с обыском в петербургский офис правозащитного объединения «Команда 29», руководителя которого, адвоката Ивана Павлова, ранее задержали при участии ФСБ.

Обыски проходили и в гостиничном номере Павлова, а также в квартире его супруги в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба «Команды 29», они уже завершились.

С адвоката, который присутствует на обыске в офисе правозащитников, органы следствия взяли подписку о неразглашении. Окно в здании офиса силовики закрыли картонной коробкой.

Силовики, которые проводят обыск, закрыли коробкой окно на лестнице. Напротив этого окна — вход в офис. pic.twitter.com/hDUxxuSAS0 — Команда 29 (@Komanda29) April 30, 2021

«Это удар по защите тех подсудимых, которых мы защищаем, но работа по их делам будет продолжена», — комментирует происходящее адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, работавший вместе с Павловым.

По неофициальной информации, Павлова задержали в связи с делом о разглашении данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ. Ранее ФСБ напрямую жаловалась на адвоката из-за того, что он отказывался давать подписку о неразглашении по делу Ивана Сафронова. Нарушений в его действиях не нашли, однако уже тогда Павлов упоминал эту статью в разговоре с «Коммерсантом»: «Представитель ФСБ в своем обращении прямо говорит, что я якобы отказываюсь давать подписку, а в следующем абзаце сразу говорит: это мешает ему "реализовать в отношении меня статью 310 УК РФ"» (цитата от 5 августа 2020 года).