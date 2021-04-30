Адвокат "Команды 29" Иван Павлов задержан после обыска. Он защищает ФБК* и Сафронова

«Команда 29» сообщает о задержании адвоката Ивана Павлова. Перед этим в его гостиничном номере прошел обыск в рамках дела о разглашенных данных предварительного расследования. Также силовики ломают дверь в квартиру IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману.

Адвокат Евгений Смирнов сообщил «Медиазоне», что Павлов проходит по делу о разглашенных данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ. Его статус пока неизвестен.

Документов по делу защитник пока не видел. Обыск и задержание проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Ещё накануне г-н Павлов ходил в суд и раздавал комментарии журналистам, сегодня у него должно было состояться очередное заседание по делу Ивана Сафронова.

Иван Павлов защищает экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене, а с недавних пор он также ведет дело Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, который пытаются признать экстремистской организацией. Также он защищал умершего накануне физика Виктора Кудрявцева, которого ФСБ также обвиняла в госизмене.

«Команда 29» специализируется на засекреченных делах, она регулярно работает с информацией, представляющей государственную тайну. Как правило, такие дела инициирует ФСБ. Ранее ведомство уже пыталась наказать адвоката за отказ давать подписку о неразглашении по делу Сафронова, пожаловавшись в адвокатскую палату, но там нарушений не нашли.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».