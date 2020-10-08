"Не верю в его предательство": Рогозин надеется на оправдание Ивана Сафронова

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов перед своим приемом на работу в госкорпорацию прошел проверку службы безопасности, которая состоит в том числе из действующих офицеров контрразведки.

Рогозин подчеркнул, что Сафронов продолжает быть его советником: «И останется до решения суда. Надеюсь, оправдательного», — добавил он. Чиновник также сказал, что у него нет сомнений в порядочности и профессионализме бывшего журналиста, которого он знает много лет, и он не верит в историю о шпионаже.

«Да, в истории нашей разведки были случаи, когда предавали люди, которым верили на сто процентов. Все возможно в жизни, иммунитета на предательство не существует. Но в данном конкретном случае, еще раз повторю, у меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста. Не верю в его предательство, но допускаю, что в результате следственных мероприятий может быть доказано другое», — объяснил ТАСС Рогозин.

В случае же, если суд признает Сафронова виновным в разведдеятельности против России, в первую очередь это отразится на тех людях из службы безопасности, которые не обнаружили никаких признаков этого при его приеме на работу в «Роскосмос».

Также Рогозин признался, что он и его коллеги по госкорпорации узнали об аресте Сафронова из новостей. До того момента его не ставили в известность о расследовании.

Напомним, что Иван Сафронов арестован судом до 7 декабря. Его обвиняют в государственной измене путем передачи гостайны чешской разведке. При этом официально журналист не имел доступа к гостайне. Его бывшие коллеги в прессе уверены, что дело связано с журналистской деятельностью Сафронова, который занимался освещением военно-промышленного комплекса и не раз публиковал чувствительную информацию о продаже российского вооружения за границу. После некоторых его материалов вопросы к российским компаниям возникали на международном уровне. Материалы дела полностью засекречены, его ведет ФСБ, сообщалось, что изначально информацию контрразведке передали в Службе внешней разведки. Никаких доказательств вины журналиста общественности так и не представлено. При этом в Кремле отрицают связь между этим делом и журналистской деятельностью Сафронова.