Адвокат Ивана Сафронова о сделке со следствием: "Даже не стал это обсуждать"

Ивану Сафронову предлагали заключить досудебное соглашение, в рамках которого он раскрыл бы журналистские источники.

Об этом сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, передает «Интерфакс». По его словам, «следователь как бы невзначай сказал», что лучшим выходом для Сафронова стало бы досудебное соглашение. «Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», – рассказал адвокат. Он добавил, что Сафронов «даже не стал это обсуждать».

Напомним, бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля. Ему предъявлено обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ). Сафронов отрицает, что совершил преступление, и убежден, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

Накануне, 27 июля, стало известно, что Сафронова перевели в отдельную камеру из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.