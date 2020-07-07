Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался признать вину в госизмене

Задержанный ранее в Москве бывший обозреватель «Коммерсанта» Иван Сафронов не признал вину в государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вину не признаю», – заявил Сафронов в Лефортовском районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным агентства, в течение 10 дней Ивану Сафронову должны предъявить официальное обвинение.

Советника главы Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова задержали сегодня в Москве, его подозревают в работе на НАТО.