Роскосмос подтвердил задержание советника Рогозина из-за обвинений в госизмене

В Москве было произведено задержание советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.

«Сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.», — пояснили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. Он обвиняется в государственной измене. Также в госкорпорации отметили, что задержание осуществляли сотрудники ФСБ, а само дело никак не связано с деятельностью Сафронова в «Роскосмосе».

Иван Сафронов начал работать в «Роскосмосе» в мае этого года. Ранее он был военным обозревателем газеты «КоммерсантЪ», однако в 2019 году вместе с редактором Максимом Ивановым он был уволен после скандальной публикации о предполагаемой отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сама Матвиенко свою причастность к увольнению журналистов, приведшему к роспуску всего отдела политики газеты, отрицала.

Также Сафронов ранее работал в газете «Ведомости».