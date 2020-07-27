Ивана Сафронова перевели в отдельную камеру из-за подозрения на ковид

В Москве в СИЗО «Лефортово» советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов переведен в отдельную камеру СИЗО из-за симптомов коронавируса, пишет «Новая газета» со ссылкой на члена столичного ОНК Еву Маркачеву.

Симптоматика вирусного заболевания у Сафронова появилась еще на минувших выходных. Предполагается, что он мог заразиться на следственных мероприятиях.

Теперь следственные действия в деле Сафронова, которого обвиняют в госизмене, приостановлены, а сам он лишен права на встречу с адвокатом.