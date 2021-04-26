"Это процесс против всех нас": За защиту ФБК* от экстремизма взялась "Команда 29"

Сегодня, 26 апреля, в 10:30 утра должно состояться первое заседание суда по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального экстремистской организацией. Оно будет проходить в закрытом формате, так как власти решили засекретить материалы дела, в связи с этим фактом представлять интересы ФБК в суде взялись адвокаты «Команды 29», которые специализируются на делах, содержащих государственную тайну. В частности, именно они ведут дело журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

«Нам не впервой участвовать в закрытых процессах, мы хорошо знаем, что такое государственная тайна, и умеем с этим работать. Мы также знаем, какая именно информация не может быть засекречена ни при каких условиях. Мы понимаем как важно всем знать, в чем суть претензий властей к ФБК, поэтому сделаем всё, чтобы сделать процесс максимально открытым для широкой аудитории, формально не разглашая при этом никаких государственных секретов», — говорит адвокат «Команды 29» Иван Павлов.

Юристы отмечают, что это первый известный им случай, когда правоохранительные органы усмотрели угрозу государственной безопасности в борьбе с коррупцией. Адвокат Валерия Ветошкина уверена, что попытка признать ФБК экстремистами, что создаст формальный запрет на их поддержку, то есть фактическое наказание граждан за их мнение, является нарушением Конституции.

«Процесс против ФБК — это процесс не только против Алексея Навального и команды его Фонда. Это процесс против всех, кто поддерживал Фонд, отправлял пожертвования, смотрел расследования. То есть это процесс против всех нас», — говорит Павлов. «Можно по-разному относиться к Фонду борьбы с коррупцией и идеям, которые продвигает Алексей Навальный в частности, но в них нет ничего, что бы подпадало под определение экстремизма», — поясняет Ветошкина.

На каком основании дело против ФБК было засекречено пока неизвестно. Юристы «Команды 29», как, впрочем, и многие политологи, полагают, что это может быть связано с нежеланием исполнительной власти придавать процесс общественному обсуждению.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».