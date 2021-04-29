Обвиненный в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер в возрасте 77 лет

«Команда 29» сообщила, что в возрасте 77 лет скончался их подзащитный – ученый Виктор Кудрявцев, которого обвинили в госизмене.

«Почти 50 лет он отработал в космической отрасли, но государство ответило ему не благодарностью, а уголовным преследованием», — пишут правозащитники.

С большим количеством хронических болезней Кудрявцев был арестован и отправлен в СИЗО «Лефортово». Оттуда он вышел со злокачественной опухолью. Его дело было приостановлено до выздоровления, но выздоровления не случилось.

Защитники ученого настаивали, что он не имел доступа к секретным данным более 20 лет до того, как в 2018 году его задержали. Сам Кудрявцев тоже не признавал вину.