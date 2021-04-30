"Вы нам стоите поперек горла": Коллега адвоката Павлова заявил об угрозах от ФСБ

Адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, работающий вместе с адвокатом Иваном Павловым, рассказал о систематических угрозах со стороны следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и конкретно от следователя Александра Чабана, который ведет дело экс-журналиста Ивана Сафронова.

«Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от Александра Чабана, он говорил в лицо — вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить», — приводит слова г-на Смирнова пресс-служба «Команды 29».

Напомним, сегодня сутра в гостиничном номере Ивана Павлова прошли обыски, инициированные ФСБ и центрального аппарата СК. Также обыски прошли в квартире его супруги в Санкт-Петербурге. По неподтверждённым данным, он проходит по делу о разглашении данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ.

Адвокат задержан, сейчас его везут на допрос в Следственный комитет.

Иван Павлов является главой адвокатского объединения «Команда 29». Они специализируются на секретных делах, часто это связано с обвинениями по госизмене и, как правило, их курирует ФСБ. Непосредственно Иван Павлов занимается делами экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, а также засекреченным делом Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, который пытаются признать экстремистской организацией.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».