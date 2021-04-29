За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме

В МВД возбудили уголовное дело по факту нанесения изображения лидера оппозиции Алексея Навального на стену трансформаторной будки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на АЖУР.

Накануне в одном из дворов Санкт-Петербурга развернулась целая эпопея: с утра журналисты обнаружили на строении граффити с Навальным, который улыбается и показывает руками сердечко, с подписью «Герой нашего времени». На место оперативно прибыли правоохранители. Они попытались соскоблить рисунок собственными силами, однако у них ничего не вышло. Тогда они вызвали сотрудников коммунальных служб, которые поспешили закрасить рисунок.

За дело взялись следователи главного управления регионального МВД — ведомство возбудило дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Хотя автор граффити остался неизвестным, полиция уже ищет его. Ему грозит до трех лет колонии за изображение главного критика Кремля.

Ранее один из ближайших соратников Навального Иван Жданов прокомментировал в своем Instagram историю с закрашиванием граффити. Он призвал соратников оппозиционера не грустить по этому поводу, отметив, что эта ситуация хорошо передает общественно-политическую жизнь в моменте: