Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
Фото: Global Look Press

"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ
Фото: Global Look Press

100 лет в обед: "незнаменитая война" Греции и Турции и сухой закон в Онтарио
Фото: Global Look Press

Путина попросили спасти Алтай от туризма
В центре внимания
Фото в статье: пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы
Опубликованы первые фото похудевшего Навального после голодовки
"Скоро все дороги будут платные": как друзья Путина зарабатывают на стройке автотрасс
"Отдай миллионы!": муж Любови Успенской требует разделить имущество

Новости дня

29 апреля, четверг

[12:01]Десяток яиц и тысяча рублей. Магадан и Хабаровск агитируют пенсионеров привиться
[11:46]Умер герой мема "хохочущий испанец" комедиант Хуан Хоя Борха
[11:41]Писатель Евгений Гришковец объявил о предстоящей экспедиции в Арктику: видео
[11:35]Волков заявил о закрытии штабов Навального. Это не ребрендинг, их правда больше нет
[11:13]Во Внуково назвали случайностью уход самолета Навального на запасной аэропорт
[11:06]В Москве перекроют центральные улицы из-за ночной репетиции парада Победы
[10:59]В Питере снова граффити: не Навальный, а силовик. Ждем маляров и уголовное дело?
[10:48]Более половины россиян готовы обучиться на новую профессию после пандемии
[10:40]"Это подлость!": муж лишил Любу Успенскую квартиры в Америке за 2 млн долларов
[10:29]11 тысяч зеков готовы строить БАМ. ФСИН просит не сравнивать это с БАМлагом
[09:42]За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме
[09:03]Новый налог, не такие уж и нерабочие дни, угрозы Европарламента. Главное к 29 апреля
[08:37]Нельзя печь куличи и ссориться: Православные отмечают Чистый четверг
[00:20]В Москве поликлиника пожаловалась на мать ребенка с диабетом после требований тест-полосок

28 апреля, среда

[23:48]В России начали выпускать единый экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С
[23:23]Сотрудники питерской библиотеки закосплеили игру "Мортал комбат" в читальном зале
[22:33]"Не помнит названий регионов": Хуснуллина раскритиковали за идею сокращения регионов
[21:27]Симоньян обеспечила журналистов RT охраной и подняла им зарплаты
[20:32]В Польше президент федерации шашек извинился за убранный флаг РФ во время матча
[19:55]Это тайна: Литвинович не смогли объяснить причину ее исключения из ОНК
[18:44]Юля Волкова из "Тату" примет участие в праймериз "Единой России"
[17:51]Аллергиков в Москве от цветения березы спасет дождливая погода
[16:58]В Мурманске обстреляли штаб Навального, а его координаторку задержали
[16:07]Пивоваров ничего не знает о проверках МВД. Он говорит, что ничего не подделывал
[16:05]Номинантами премии "Инновация-2021" стали выставки "Гаража" и "ГРАУНД Солянки"
[15:46]Шереметьево проведет эксперимент по посадке пассажиров в самолеты "по лицу"
[15:31]Обсуждая обвинения Болгарии в диверсиях, Лавров перевел тему на проблемы ЕС
[15:25]Отец арестованного Николая Платошкина потребовал пустить к его сыну врачей
[15:20]Кремль опроверг данные Bloomberg о новой волне COVID-19 в России
[15:03]Болгария связала ГРУ со взрывами в стране с 2011 по 2020 годы и чешским скандалом
[14:40]Названы цены на отдых в майские праздники в Крыму, Краснодарском крае, на Байкале
[14:33]Песков: Кремль не получал предложения о встрече с Зеленским в Ватикане
[14:23]Кремлю все равно, закроют "Медузу"* или нет. В суть претензий там не вникают
[13:41]Бутина идет в Госдуму от ЕР. Она сотрудничала с властями США и отсидела в тюрьме
[13:31]В Петербурге граффити с Навальным закрасили почти сразу же после создания
[12:34]ТАСС: МВД проверит данные о "поддельной" медсправке журналиста Алексея Пивоварова
[11:56]"Идеальное место": Зеленский придумал, где встретиться с Путиным
[11:53]По данным ЕС, 2020 год побил рекорд по числу нападений на сотрудников СМИ
[11:24]Навальный по видеосвязи поучаствует в апелляции по делу о клевете на ветерана
[11:23]Правительство Москвы рассказало, как будут работать госучреждения в праздники

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме

Политика
09:42, 29 апреля 2021

За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме
Фото: Давид Френкель / Twitter
Фото: Давид Френкель / Twitter

В МВД возбудили уголовное дело по факту нанесения изображения лидера оппозиции Алексея Навального на стену трансформаторной будки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на АЖУР. 

Накануне в одном из дворов Санкт-Петербурга развернулась целая эпопея: с утра журналисты обнаружили на строении граффити с Навальным, который улыбается и показывает руками сердечко, с подписью «Герой нашего времени». На место оперативно прибыли правоохранители. Они попытались соскоблить рисунок собственными силами, однако у них ничего не вышло. Тогда они вызвали сотрудников коммунальных служб, которые поспешили закрасить рисунок.

За дело взялись следователи главного управления регионального МВД — ведомство возбудило дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Хотя автор граффити остался неизвестным, полиция уже ищет его. Ему грозит до трех лет колонии за изображение главного критика Кремля.

Ранее один из ближайших соратников Навального Иван Жданов прокомментировал в своем Instagram историю с закрашиванием граффити. Он призвал соратников оппозиционера не грустить по этому поводу, отметив, что эта ситуация хорошо передает общественно-политическую жизнь в моменте:

«Сам по себе процесс закрашивания отражает момент. Отражает жизнь. Мент не сможет уничтожить нашу с вами жизнь. (...) Движение Навального не стереть. Это закрашивание внушает в меня гораздо больше оптимизма. Живое-то не закрасить. Алексей с нами и все будет хорошо».

Теги: #Навальный #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото в статье: пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы

Политика

Опубликованы первые фото похудевшего Навального после голодовки
Фото: Global Look Press

Политика

Волков заявил о закрытии штабов Навального. Это не ребрендинг, их правда больше нет
Фото: Давид Френкель / Twitter

Политика

За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме
Политика
"Проходимец в твоём зеркале, а не Навальный": слова Медведева высмеяли в Сети
Странный суд над Платошкиным: Шевченко сравнил политика с Лениным и Герценом
Виктор Шендерович: прогнозы на ближайшее время очень печальные
Система нашла "козла отпущения": Эксперты прочат Кремлю новые проблемы с протестами
Общество
Депутата-патриота обокрали в фитнес-зале на 1400 долларов
О Путине все забыли: в Петербурге во время визита президента "появился" Навальный
Авиакомпания, выбросившая пассажиров ради губернатора, отделалась жалким штрафом
Нужны ли нам длинные майские каникулы: что думают известные россияне
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Неблагодарные жители села Тупик нагло утверждают, что мост за 3 млн им так и не построили, хотя администрация района давно уже оплатила все работы в полном объеме. И сайт госзакупок говорит, что все было сделано в лучшем виде и жители уже ездят по новенькому мосту, радостно бибикая друг другу и пешеходам. Потому как срок окончания работ... 1 февраля

Культура и ТВ
Ревве и Вайсбергу запретили использовать в комедии песню с Олимпиады-1980
Кинозвезды порадовались за Навального и "воскресили" Гайдара
Фото с историей: невероятная Гурченко в Елисеевском начала 2000-х
Антон Долин прокомментировал победу "Земли кочевников" на "Оскаре"
Шоу-бизнес
"Мерзкий социум!" Дочь Волочковой жестко ответила назвавшим ее убогой певицей
"Баба – ужас!" Лена Миро обрушилась на "татушку" Волкову, идущую в Госдуму от ЕР
"Не смейте трогать Зайца!": Валерия рассказала об ультиматуме на "Маске"
Горячая штучка: 76-летний Юрий Антонов отказался от молодой красотки

Здоровье
Комнатные мухи могут распространять коронавирус
МРТ поможет заранее выявить синдром разбитого сердца
Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса
Месяц рождения ребенка влияет на успехи в школе
Туризм
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Кострома, Египет, Крым и Куба: Что предложат россиянам вместо Турции и Танзании
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^