В Петербурге граффити с Навальным закрасили почти сразу же после создания

В Петербурге граффити с Алексеем Навальным, которое появилось сегодня утром на трансформаторной будке, закрасили коммунальщики. Об этом сообщил корреспондент МБХ медиа.

В ночь на 28 апреля в Пушкарском саду в Петроградском районе Петербурга появилось граффити, на нем был изображен Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии, со сложенными пальцами рук в виде сердца и надписью «Герой нового времени».

Как сообщается, около 10:30 в Пушкарский сад приехали силовики и сотрудники энергетической компании, в ведении которой находится трансформаторная будка с появившимся граффити. И через несколько часов работа была закрашена желтой краской.

Фото: Давид Френкель / Twitter

Местный житель рассказал корреспонденту, что рисунок удаляли трое. «Вообще было три человека и несколько контролирующих. Прокрасили недостаточно качественно — [граффити] проступает. Думаю, что сейчас чуть высохнет, и можно будет силуэт увидеть. А может, еще одним слоем покроют», — подчеркнул он.

Ранее Sobesednik.ru сообщил, что 29 апреля, лидер российской оппозиции Алексей Навальный впервые с момента заключения в колонию примет участие в очередном процессе. В суде будет рассматриваться апелляционная жалоба на приговор о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, во время рассмотрения апелляции подсудимый по закону должен присутствовать в зале заседания очно.