Навальный по видеосвязи поучаствует в апелляции по делу о клевете на ветерана

Завтра, 29 апреля, лидер российской оппозиции впервые с момента заключения в колонию примет участие в очередном процессе. В суде будет рассматриваться апелляционная жалоба на приговор о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Сообщается, что рассматривать апелляцию будет Бабушкинский районный суд, но по логике этим должен заниматься Мосгорсуд, так как Бабушкинский суд выносил приговор в первой инстанции.

Политика подключат к процессу по Сети. «Участие Навального в заседании планируется по видеосвязи», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Как уточняет в своем Twitter журналист русской службы «Би-би-си» Елизавета Фохт, заседание назначено на 11:00 по столичному времени.

По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, во время апелляции подсудимый по закону должен присутствовать в зале заседания очно.

Напомним, ранее Навального признали виновным в клевете на ветерана. Его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. Сам политик считает, что дело полностью обусловлено политическим давлением на него со стороны действующей власти.