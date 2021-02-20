"Наконец-то я монетизировал деда": Навальный высмеял заботу обвинения о ветеране

Полная версия последнего слова Алексея Навального в суде по делу о клевете на ветерана – в материале Sobesednik.ru.

– Ужасно смешно, что снова последнее слово (с предыдущим, на суде по поводу жалобы на решение заменить условный срок по делу «Ив Роше» реальным, Навальный выступил утром 20 февраля. – Прим. Sobesednik.ru). Весь день с утра и до этого несколько дней прокурор рассказывала, что я требую какой-то исключительности для себя. Мне кажется, то, что у одного человека может быть два последних слова за один день, — это тоже исключительность, которую я не требовал, ну ладно.

Помните, вы дали мне всего полчаса на ознакомление с материалами дела? Единственная страничка, которая меня заинтересовала… я из нее сделал выписку. И потом в течение процесса я эту бумажку доставал и украдкой смотрел. Когда прокурорша наша изображала здесь слезы и надрывалась, говорила: «Ветераны! Это наше все! Это государство ради ветеранов и существует! И такие, как вы, значит, их оскорбляете». И вы, ваша честь, говорили, что все в России существует для ветеранов, что ветераны – это самое важное, что есть в стране.

А этот листочек – это справка из отдела социального обеспечения. И они там пишут, какую помощь оказали ветерану Артеменко. За последние 4 года он получал помощь 7 раз. 3 раза – сертификаты на алкоголь, 1 раз – набор продуктов, и 3 раза – сертификаты на набор продуктов.

И если я правильно подсчитал, общая стоимость за 4 года – 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота, ё-моё, о ветеранах! Понимаете?! Лицемерные вы негодяи!

Вот в этом и выражается настоящее отношение к ветеранам, к пожилым людям, ко всем! Еще один лист материалов дела – это состав следственной группы: 15 человек из разных регионов!

15 бездельников-охломонов свезли в Москву, сняли им жилье, дали командировочные, повышенные зарплаты для того, чтобы они расследовали это преступление, понимаете? На это ушло больше денег, чем ветеран получил помощи от государства за всю жизнь, наверное!

Один день этого суда стоит гораздо, гораздо больше, чем ветеран, участник войны Артеменко получил за последние четыре года!

Помощи от государства, которое осмеливается заявлять, что оно заботится о ветеранах. Самое отвратительное, гнусное, омерзительное в этой власти – то, что она существует, чтобы грабить вот этих самых несчастных людей, этих ветеранов, этих пенсионеров. Откуда дворцы-то берутся и ершики по 50 тысяч за штуку туалетные? Вы знаете, что деньги не берутся ниоткуда, они берутся откуда-то, они украдены у ветеранов! Кого-то недолечили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарств, потому что построили дворец.

Для того, чтобы теще Путина купить квартиру, для того, чтобы у Медведева было четыре дворца. И каждому надо дать... Но чтобы дать, надо у кого-то отнять. И для того, чтобы защитить свою возможность воровства, они используют тех, кого обокрали. Вот это и есть самое грабительное. Каждый божий день обкрадываете ветерана, а потом вытаскиваете его, трясете им, говорите, что вы его защищаете!

Потом чучундрик, который написал на меня заявление, сказал лучшую фразу за весь процесс. Он сказал: «Я смотрю этот ролик, и там человек пожилой, и видно, что он бедный. Пенсионер, ветеран». А чего же он бедный-то? А почему в нашей стране это абсолютная ассоциация у любого? Ветеран – ну, значит, бедный. Ветеран войны – значит, очень старый и, скорее всего, нищий. Бедный – это значит ветеран. Но почему же? Я не понимаю! Надрываетесь все, рассказываете, как вы их любите, защищаете.

Почему если мы возьмем тех, кто проиграл войну – Италия, Япония, Германия... Значит, в России самая маленькая пенсия! Самая маленькая! «И не хочу повышать! Нет, нельзя повысить, потому что не хватит на дворец!» Просто деньги не берутся ниоткуда. Для того, чтобы возникали эти классные дома единороссов, нужно обокрасть – лучше всего, удобнее всего обокрасть ветерана или пенсионера.

Наша власть – от Путина и «Единой России» до вас до всех, она превратилась в огромную свинью, которая из корыта, наполненного деньгами нефтфедолларовыми, хлебает, пытается засунуть туда свою голову.

А когда ей стучат по рылу со словами «Але! Это ж здесь для всех!», свинья вытаскивает свою голову и говорит: «Что?! Не позволим оскорблять ветеранов!» И обратно голову. И все говорят: «Ну, может, хватит красть?» Свинья: «Что?! Не позволим пересматривать итоги Второй мировой войны!» Да какое ваш Путин и ваша «Единая Россия» имеют отношение к этой войне? Вы используете это, потому что не хотите говорить по-настоящему, потому что вам неловко обсуждать текущую проблему. Потому что с вами же хотят говорить про коррупцию, про бедность, про неравноправие.

Самый, конечно, гадкий момент процесса, когда прокурор читала вот эти десять страниц сфабрикованных показаний. Они собрались и сказали: «Ну, дедушка старый, а давай, черт с ним, подпишем за него». А потом она читала, делала паузы, изображала, что голос ее дрожит. Вы готовы обслуживать этого огромного хряка, потому что надеетесь, что вам перепадут какие-то крошки.

Я включаю телевизор и вижу репортаж. Это же прямо показывают – тот эпизод, когда ветеран узнал, что его «оскорбил Навальный», и ему стало плохо. Его снимают камеры: он лежит в трусах на одеяле. Рядом внук стоит, и в глазах его счастье. Он доволен. Думает: наконец-то я монетизировал деда. Получилось! Все счастливые! Камеры снимают!

За кадром, наверное, стоит Маргарита Симоньян: «Дед не рыпайся, лежи». А этот 95-летний человек лежит в трусах на одеяле, и у него на лице написано: «Что вообще происходит? Почему они все это делают?»

А они: «Нормально, нормально, так трогательнее получится!» Вы всем этим процессом, цель которого понятна совершенно, реально унизили и оскорбили достоинство ветерана, использовали человека как куклу. Открыто подписывались за него! Он в вашем представлении вообще не человек. Как можно подписать заявления от человека просто разными почерками? Для вас он просто механизм, кукла, которую вы хотите использовать для себя.

Я начал с этого и я продолжу: я, безусловно, считаю, что за это за все вы будете гореть в аду.

Но, я надеюсь, вот вы – люди более-менее молодые, вы не только будете гореть в аду, но еще ответите перед нормальным человеческим судом за то, что вы сделали. Я понимаю, что вы устроили: только что был один суд – вступило решение в силу, сейчас другой суд. Для того, чтобы вечером сказать – меня посадили на 3,5 года, а сейчас меня посадят еще на 3,5 года – Навальный сидит не потому, что скрывался от инспекции, а потому что оскорбил ветерана. Ваш замысел понятен.

Но те люди, которые следят за этим процессом, в отличие от вас, считают ветерана, пенсионера нормальным человеком, над которыми нельзя издеваться. Нельзя за него подписывать заявления, нельзя его снимать беспомощным. И то, что вы задумали, я уверен, у вас не получится. И так или иначе правда возьмет свое, и каждый здесь за нее ответит.