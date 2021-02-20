Навального признали виновным в "клевете на ветерана". Штраф 850 тысяч

Бабушкинский суд Москвы признал лидера российской оппозиции Алексея Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана ВОВ Игната Артеменко из-за комментария к агитационному ролику с призывом голосовать «за» поправки к Конституции, в котором снялись множество людей, включая Артеменко. В этом комментарии Навальный не конкретизировал, к кому конкретно относятся его слова. Он называл снявшихся в ролике «голубчиками», «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести».

Согласно решению судьи Веры Акимовой, оппозиционер, учитывая общественную опасность его действий, данные о его личности, наличие детей и состояние здоровья, должен выплатить штраф 850 тысяч рублей.

Судья зачитала выводы эксперта обвинения Альбины Глотовой, которая во время допроса говорила, что слова Навального носили оценочный характер. Судья же считает, что комментарий содержит утверждение. Таким образом судья исказила выводы эксперта. Слова эксперта защиты профессора Анатолия Баранова она приводит корректно, он клеветы не нашел. Показаниям Голотовой судья доверяет, а экспертизу Баранова воспринимает критически и считает их некорректными. При том, что Глотова сама ссылалась на научные труды Баранова.

Г-жа Акимова сочла, что Артеменко давал показания добровольно и самостоятельно, она им доверяет «в полном объеме». Напомним, он читал их по бумажке, сидя дома, а рядом с ним ходила другая судья Бабушкинского суда. Часто его слова было невозможно разобрать из-за маски.

Сам Навальный отрицает свою вину и не раз заявлял, что на фабрикацию дела указывают множество разных факторов от постоянно изменяющейся подписи ветерана в разных документах до непонятных заявлений и путаных показаний свидетелей. Он и его юристы также настаивают, что в его высказывании были исключительно оценочные суждения, которые не содержали ничего, что можно было бы счесть клеветой, так как они не указывали на какие-либо конкретные факты о ветеране. Защита уверена, что оценочные суждения нельзя оценивать как клевету.

При этом все сторонники оппозиционера солидарны с мнением, что дело является политическим. Навальный не раз упрекал власти в том, что они, по его логике, воспользовались ветераном войны ради заголовков, которые служат для его дискредитации в общественном мнении.

Ранее Мосгорсуд в том же здании подтвердил законность решения об изменении закончившегося условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный. После суда критик Кремля должен быть этапирован в колонию на 2,5 года.

Перед вынесением приговора на Навального зачем-то надели наручники, хотя всё это время он обходился без них. Его адвокат Ольга Михайлова считает это незаконным. «Что, могу вам снова сделать сердечко, только уже полноценное тюремное в наручниках», — шутил политик.

Навальный рассказывает, как солить огурцы в СИЗО



Видео: РИА Новости pic.twitter.com/uFnonrgoIe — Открытка (@openrussia_team) February 20, 2021

Ожидая приговора суда, он смотрел тик-токи, изучал журнал Harper's bazaar с интервью его супругой Юлией, переживал, что может не успеть на ужин в СИЗО и смешил журналистов рассказами об огурцах, которые засолил после предыдущего заседания, когда вместо комментариев по делу просил прислать ему рецепты, как сделать их без лаврового листа. Тогда он посчитал, что всерьез обсуждать юридические аспекты в этом суде было невозможно.