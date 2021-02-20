Мосгорсуд проигнорировал требование ЕСПЧ. Навальный едет в колонию на 2,5 года

Судья Дмитрий Балашов Московского городского суда узаконил решение Симоновского суда Москвы об изменении условного срока по делу «Ив Роше» лидера российской оппозиции Алексея Навального на реальный. Единственное, что он изменил — срок заключения, снизив его до 2,5 лет, зачтя уже отсиженное время с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года.

После второго за сегодня суда о «клевете на ветерана» Алексей Навальный должен быть этапирован в колонию.

Таким образом судья Балашов полностью проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который признал решение по делу «Ив Роше» неправосудным, доказав, что в нем нет даже состава преступления, а также требование ЕСПЧ о незамедлительном освобождении Алексея Навального в рамках обеспечительной меры в связи с угрозой жизни Навальному, которую увидел Европейский суд. В последнем требовании ЕСПЧ ссылался на пункт 39 своего регламента.

В соответствии с законом и Конституцией Российская Федерация обязана исполнять решения ЕСПЧ, так как самостоятельно ратифицировала соответствующие международные соглашения в рамках взаимодействия с Советом Европы.

5 февраля Навальный уже обратился в комитет министров Совета Европы, которому предстоит рассмотреть факты неисполнения Россией её обязательств перед ЕСПЧ.