Илья Новиков: "Обязанность России освободить Навального никуда не делась"

Адвокат Илья Новиков считает, что прошедшее сегодня заседание Мосгорсуда остается все «таким же бесстыдным, как и все предыдущие», а судья Дмитрий Балашов, который не выполнил требование ЕСПЧ по освобождению Алексея Навального, внес значительный вклад в усиление санкционного давления на Россию. При этом обязанность России освободить лидера оппозиции «никуда не делать», а далее ответственность за невыполнение требования ЕСПЧ будет нести исполнительная власть, которая не особенно понимает серьезности ситуации.

Новиков уверен, что между этим заседанием и прочими никакой разницы нет, «единственное, что новое и что действительно важное в этой ситуации — это то, что сейчас у защиты на руках есть решение по 39 правилу ЕСПЧ» (цитата по «Дождю»):

«Это не тот документ, который можно каким-то образом оспорить. Это решение имеет временный характер, но оно всегда обязательно к немедленному исполнению. И оно адресовано не конкретному судье и не конкретному суду, а России в целом».

По словам юриста, в данном контексте решение судьи Балашова вовсе не означает, что «что-то заиграно, это не значит, что московский суд решил не согласиться с европейским судом». Просто эстафета по выполнению требования Европейского суда по правам человека теперь перешла в следующие руки: «Обязанность России освободить Навального никуда не делась, просто за это будет отвечать кто-то другой, Россия в целом. Если этого не сделает судебная система, значит это будет вопрос к правительству России, если это не сделает правительство России», — поясняет он.

Если же на решение ЕСПЧ закроет глаза и исполнительная ветвь власти, вердикт в отношении государства будет выносить кабинет министров Совета Европы, и что сделают там, предугадать тяжело, особенно, учитывая уже и без того обострившиеся отношения с Евросоюзом и разговоры о новых санкциях против РФ:

«Вот это будет такой здоровый камень в пользу того, что Россия неадекватна, Россия не признает ни то, что ей говорят, ни то, что пишет Европейский суд и надо что-то делать», — говорит Новиков.

При этом эксперт полагает, что российские власти могут в принципе не осознавать серьезность сложившейся ситуации, так как «такого раньшя в масштабах России и в масштабах вот такого нарушения просто не случалось». По словам Ильи Новикова, до этого момента случались отдельные споры о невыполнении решений ЕСПЧ в Турции или их затягивании в России, но настолько откровенных прецедентов ещё не было, и лишь единожды полвека назад Грецию было решено исключить из Совета Европы из-за массовых нарушений прав человека военной диктатурой «черных полковников». Тогда Греция обвинила ЕС в «вопиющей антигреческой деятельности» и самостоятельно покинула объединение, однако через несколько лет вновь вступила в него, повторно ратифицировав конвенцию.