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"Ставит капельницы, как Боженька": Навальный поблагодарил всех врачей, даже тюремных

Политика
17:52, 27 апреля 2021

"Ставит капельницы, как Боженька": Навальный поблагодарил всех врачей, даже тюремных
Фото: Instagram
Фото: Instagram

В Инстаграме Алексея Навального появился новый пост. На этот раз политик пишет о медиках, которые принимают участие в его судьбе.

Без доброго слова не остались даже врачи, работающие в колонии.

«Сначала врачи спасли меня, умирающего от отравления хим. оружием в самолете, – пишет Навальный. – Потом спасли второй раз, рискуя карьерами…

Потом врачи «Шарите» превратили меня из овоща обратно в человека. Только что огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение.

Их арестовывали и сажали у стен моей колонии, а они не сдавались. То есть буквально в тюрьмы шли для меня... Хочу назвать только несколько имен. Их гораздо больше: Анастасия Васильева, Ярослав Ашихмин, Александр Полупан, Андрей Волна, Юлия Азимова, Всеволод Шурхай, Алексей Эрлих, Феликс Холланд».

Алексей также поблагодарил тюремных медиков.

«Я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь, – написал о них. Навальный – Вон, вчера заметил, что медсестра ручкой делает пометку на запястье, чтобы не забыть час, когда мне надо дать очередные три ложки овсяной каши. Отдельный привет медсестре Татьяне, которая ставит капельницы, как Боженька».

В конце политик высказал пожелание, чтобы кто-то если не из детей, то хотя бы из внуков выбрал профессию врача. Напомним, что после несанкционированной акции в поддержку Навального к нему были допущены гражданские врачи, которые провели несколько обследований политика. После чего Алексей Навальный прервал голодовку.

Теги: #Навальный #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Политика

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Фото: Instagram

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