Суд оштрафовал лечащего врача Навального за участие в акции возле ИК-2 в Покрове

Петушинский районный суд Владимирской области назначил административный штраф в размере 180 тысяч рублей лечащему врачу Алексея Навального и главе «Альянса врачей»* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасии Васильевой за организацию несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание оппозиционер. Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на адвоката Михаила Арсеньева.

Суд признал Анастасию Васильеву виновной по части 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ («массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы»).

По словам адвоката Васильевой, в протоколе говорилось, что ее действия повлекли за собой «нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов».

Арсеньев добавил, что они будут обжаловать решение суда. «С данным наказанием сторона защиты не согласна, поскольку сторона защиты настаивала на том, что в действиях Васильевой не было состава административного правонарушения. В связи с этим будем обжаловать данное постановление Петушинского районного суда», — заявил юрист.

Ранее глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева в сопровождении медиков приезжала к колонии ИК-2, где находится Алексей Навальный. По ее словам, она ехала в Покров «не протестовать», а «спасать» оппозиционера. Она была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта.

* «Альянс врачей» внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов