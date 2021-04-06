В колонию, где содержится Навальный, не пускают главу "Альянса врачей"*

Глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева в сопровождении медиков прибыла к колонии ИК-2, где находится Алексей Навальный. Она заявила, что едет в Покров «не протестовать», а «спасать» оппозиционера.

Сторонники Навального, включая медиков из профсоюза, запланировали акцию с требованиями предоставить политику квалифицированную врачебную помощь.

Как сообщает корреспондент DW, возле ИК собралось много журналистов и желающих поддержать Алексея Навального, сотрудники ДПС блокировали подъезды к колонии, примерно за 50 метров от ИК выставлено оцепление из полицейских и с ее территории можно только выехать.

Врачи и сторонники оппозиционера хотят добиться встречи с руководством колонии.

Глава альянса рассказала, что заранее записалась на прием к начальнику колонию, но теперь сотрудники ФСИН на проходной говорят, что приема сегодня нет.

«Мы здесь не для того, чтобы протестовать, мы пришли напомнить руководству колонии о правах заключённых на медицинскую помощь», — заявил врач Артём Борискин, его слова приводит Русская служба BBC.

«Альянс врачей» заявил на своей странице в твиттере, что они будут приезжать к колонии каждый день, пока их не пропустят к начальству колонии и не обеспечат Алексею Навальному доступ к нормальной и качественной медицине.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что Владимирское управление ФСИН сообщило о переводе оппозиционера Алексея Навального, который находится в покровском СИЗО №2, в медико-санитарную часть с острым респираторным заболеванием.

*Альянс врачей — организация, признанная в РФ иноагентом