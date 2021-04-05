"Известия" пишут о переводе Навального в медсанчасть, но его адвокат об этом не знает

Владимирское управление ФСИН сообщило газете «Известия», что оппозиционера Алексея Навального, который находится в покровском СИЗО №2, перевели в медико-санитарную часть с острым респираторным заболеванием.

Отмечается, что у него в том числе взяли анализ на коронавирус.

«В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в тексте УФСИН.

Другой неназываемый источник «Известий» опроверг заявления о заболеваемости туберкулезом в колонии.

«Новая газета» в своем твиттер-аккаунте пишет, что адвокат политика Вадим Кобзев ничего не знает о переводе Навального в медсанчасть.