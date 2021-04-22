"Загоняют людей в подворотни": Яшин раскрыл новую тактику власти на митинге за Навального

Политик Илья Яшин записал видео на своем YouTube-канале, в котором поделился мнением по прошедшему 21 апреля несанкционированному митингу в поддержку Алексея Навального.

В нем он, в частности, отметил новую тактику полиции.

«Для меня очевидно, что власть пытается использовать новую тактику противодействия уличным акциям протеста, – сказал Яшин. – Раньше людям давали собраться на площади, заполнить пространство, и только потом полиция переходила в атаку – площадь оцепляли, толпу разбивали на группы, выдергивали оттуда протестующих, рассеивали.

Теперь же полиция пытается заранее блокировать и перекрывать любое место, где люди могут собраться. А граждан уже на подходе рассеивают и загоняют в переулки, вынуждая их жаться в настоящих подворотнях.

Это реально выглядит как зона боевых действий, оккупированная вооруженным спецназом и карательными отрядами».

Яшин объяснил, для чего это делается.

«Это элемент психологической войны: властям важно, чтобы граждане не формировали большие колонны и не испытывали воодушевление от чувства локтя, чтобы вы не получали дополнительную мотивацию, – отметил политик. – Задача власти: не позволить вам испытать это чувство, вытравить в вас любое воодушевление».

«Вас заставляют жаться по подворотням, чтобы пришло чувство апатии, что вы ощущали себя загнанными и затравленными зверями, обреченными».

Фото: Родион Нестеров

Тем не менее, Илья Яшин заметил, что 21 апреля эта тактика не сработала.

«Именно так силовики пытались действовать 21 апреля, но план провалился, – сказал политик. – Несмотря на перекрытие и блокировку площадей, людей вышло так много, что они смогли заполнить центры крупнейших городов, буквально обтекая полицейские кордоны.

Все решила именно численность протестующих, а полицейских, несмотря на их большое количество, просто не хватало.

В итоге люди смогли собраться в колонны и почувствовать, что они далеко не одиноки в своих мыслях – такая картина была в Екатеринбурге, Томске, Омске, Иркутске и многих других городах. Большее шествие прошло также в Санкт-Петербурге, а в Москве людей оказалось так много, что они вывалили на Тверскую и прошли через весь центр города».