Как прошёл митинг 21 апреля в Москве: главные кадры, автозаки и готы

21 апреля в столице, как и во многих других городах России, состоялась несогласованная властями акция в поддержку Алексея Навального.
Как прошёл митинг в Москве – смотрите в фотоподборке Sobesednik.ru.
22 апреля, четверг
21 апреля, среда
20 апреля, вторник
21 апреля в столице, как и во многих других городах России, состоялась несогласованная властями акция в поддержку Алексея Навального.
Как прошёл митинг в Москве – смотрите в фотоподборке Sobesednik.ru.
журналист
То, что половина Валдая непонятно каким образом оказалась в собственности друга Путина Юрия Ковальчука (точнее, его фирмы «Прайм»), за что теперь бюджет платит тому неизвестно на сколько завышенную арендную плату, тоже нормально. Для России. Это в Штатах был бы скандал, оттяпай Ротшильд левое крыло Белого дома. У нас ничего не жалко для друга. Если это друг президента
писатель, журналист
Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской: у Лукашенко есть хотя бы Путин, который с известной вероятностью и поглотит его вместе с остальной страной в ближайшее время. Для Путина такого исхода нет: нас нельзя поглотить, мы колом встанем в любом пищеводе
обозреватель
Илья Лагутенко, Саша Васильев из «Сплина», Диана Арбенина, парни из «Би-2», не раз уже переносившие концерт в родной Белоруссии – не пора ли всем вместе поддержать Макса Покровского на своих концертах? Вписаться даже не за него и уж тем более не за Навального, а за свое и наше право на мнение.