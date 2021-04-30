Кремль мало что знает о резонансных делах ФСБ и не собирается в них разбираться

Во время пресс-конференции Дмитрия Пескова журналисты начали спрашивать его о деле Ивана Павлова и обысках у адвоката, а также о делах ФСБ, которые ведет юрист. В сухом остатке выяснилось, что Кремль вообще ничего не знает и не собирается вникать, зато там уверены, что силовики сами разберутся и решат о чем докладывать — «они делают свою работу». «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») приводит полную расшифровку беседы.

Изначально тему обысков и подозрений в адрес Ивана Павлова поднял журналист The New York Times. Песков сказал, будто что-то читал об этом в СМИ, но углубляться не стал: «Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, ни того, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива», — заявил официальный представитель Владимира Путина.

"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов о своем задержании

("К сожалению, в эту операцию [ФСБ] втянуты сотрудники Следственного комитета. Я надеюсь на объективное разбирательство с их стороны и то что это позорной, мне кажется, дело будет прекращено в самое ближайшее время. Мне должны будут принести извинения")

Затем «Медуза» поинтересовалась у Пескова, не видит ли он усиления давления на журналистов со стороны правоохранительных структур. Вопрос также включал в себя кейсы адвоката Павлова, его подзащитных Ивана Сафронова и ФБК*: «Понимают ли в Кремле, что вообще происходит?» Тут Песков решил углубиться в тему, предварительно оговорившись, что «это все не единая тенденция, это разные случаи и разные дела»: например, визиты к журналистам связаны с проверкой относительно того, правда ли они работали на митинге, а некий «вопиющий» случай, когда кто-то использовал редакционное задание как «прикрытие», «бросает тень на весь журналистский цех».

В продолжение темы журналист «Эха Москвы» спросил, не считают ли в Кремле, что дело пожилого физика Виктора Кудрявцева (его также вел Павлов), который умер после более чем года в СИЗО по обвинению в госизмене (в итоге ему ничего не предъявили), «бросают тень на работу следственных отделов Федеральной службы безопасности, которые вот так человека, можно сказать, уморили в тюрьме». С такой оценкой Песков не согласился: «Нет, не бросают. Я бы не стал употреблять такие слова». О деталях дела и смерти Кудрявцева представитель президента оказался также не осведомлен.

Разницу между тем, что «бросает тень», а что нет в случае с журналистами и сотрудниками ФСБ, Песков списал на то, что обвинения в госизмене «очень серьезные», даже если их не доводят до суда.

И в очередной раз Песков отметил, что он не в курсе, собирается ли Путин вникать в дело Павлова или нет, а сообщения об угрозах ФСБ в адрес адвоката, о которых сообщил его коллега Евгений Смирнов и которые в итоге реализовались в виде обысков и задержания, Кремль рассматривать не считает нужным, потому что там, опять же, не владеют информацией.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».