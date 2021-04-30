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"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов об обвинениях против него

Политика
13:29, 30 апреля 2021

"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов об обвинениях против него
Иван Павлов // Скриншот из YouTube
Иван Павлов // Скриншот из YouTube

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов прокомментировал свое задержание правоохранительными органами. По его словам, следствие считает, что разглашение данных предварительного расследования — это комментарии журналистам по делу экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Он уверен, что за этим стоит ФСБ, обвинения он отрицает.

У следователей две основные претензии: первый раз он передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а во второй — рассказал СМИ о появлении в деле Сафронова нового анонимного секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. «Вот эти два обстоятельства представляют, оказывается, большую следственную тайну и мне инкриминируются именно они», — пояснил Павлов. 

Павлов уверен, что этом дело инспирировано следователями ФСБ, ведущими дело Сафронова и по сути является «местью» за его «принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются следственным управлением ФСБ России»:

«К сожалению, в эту операцию втянуты сотрудники Следственного комитета. Я надеюсь на объективное разбирательство с их стороны и то что это позорной, мне кажется, дело будет прекращено в самое ближайшее время. Мне должны будут принести извинения».

Он также сообщил, что при обыске у него «незаконно» изъяли документы, которые составляют адвокатскую тайну — «фактически всё досье по Сафронову». Он, его защитник и представитель столичной адвокатской палаты официально возражали против этих действий. 

Глава «Команды 29» рассказал, что дело против него было возбуждено три дня назад, 27 апреля руководителем главного следственного управления СКР по особо важным делам генерал-майором Денисом Колесниковым.

Следователи пытались взять с защитника Павлова и с него самого подписку о неразглашении материалов этого дела, но они отказались её давать. Павлов считает, что это нарушает его право на защиту:

«Я имею право защищаться всеми незаперщенными законом средствами. Поэтому я вам открыто рассказываю и не считают то, что я говорю преступлением. Я не боюсь и вас призываю к тому, чтобы не бояться. Всё нормально, мы прорвемся».

Теги: #Команда 29

Рубрика: Политика

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