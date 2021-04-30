США практически приостановят выдачу виз россиянам и сократят штат посольства

Дипломатические представительства США в России будут уменьшены на три четверти из-за внесения страны в список «недружественных». Москва запретила Соединенным Штатам нанимать российских граждан в качестве сотрудников посольств и консульств, теперь 75% штата придется уволить. Это ухудшит качество сервиса, предоставляемого американским гражданам в РФ и почти полностью лишит россиян возможности получить американскую визу, за исключением крайних случаев.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов, — говорится в сообщении посольства США в России. — Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз для иммигрантов, иммигрантов по возрасту и жизни или смерти».

Американцам, которые находятся в России с истекающим сроком визы, рекомендуется покинуть страну. Посольство более не может оперативно предоставлять различные услуги по продлению виз или паспортов. Все вопросы о российских визах оно перенаправляет в правительство России.