Диаспора РФ в США решила найти недвижимость друзей и сторонников Путина в Штатах

Представители оппозиционно настроенной российской диаспоры в США решили начать поиск и нанесение на интерактивную карту недвижимости высокопоставленных российских чиновников в Соединенных Штатах. Они также намерены искать собственность друзей российского президента Владимира Путина и «широкого круга кремлевской обслуги».

Проект перечисляет точный перечень людей, которые попадут на эту карту. Это министры, их заместители, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, губернаторы и члены региональных правительств вместе со своими заместителями, российские судьи, прокуроры, руководство федеральных и региональных правоохранительных органов, члены «Единой России», приближенные к Путину олигархи, люди, выступавшие доверенными лицами Путина на выборах, а также активно поддерживающие российского лидера деятели культуры и «пропагандисты». На карту также попадет недвижимость родственников всех перечисленных людей.

Авторами проекта под названием «Недвижимость» уже начали воплощать свою идею в жизнь и ищут волонтеров, потому что, учитывая его размах, у них уже «не хватает рук», передает «Голос Америки»*. Отмечается, что в США есть открытые базы данных, позволяющие проверить наличие недвижимости у конкретного человека — это должно помочь волонтерам в поисках.

«Наша задача обобщить информацию, как на полученные коррупционным путем деньги покупают недвижимость в США, обучают детей», — поясняет представитель проекта Александр Железняк. В качестве примера он приводит певца Филиппа Киркорова, который хвалит Путина и при этом «набрал кучу дорогостоящей недвижимости в Майами».

Ранее издание «Проект» уже провело подобное исследование недвижимости на Рублевке. Выяснилось, что половина всех объектов прямо или косвенно принадлежат госчиновникам и господрядчикам. Для этого журналисты проверили тысячи выписок из Росреестра и установили владельцев четырех тысяч участков недвижимости. Они также составили интерактивную карту.

*«Голос Америки» объявлен российскими властями «иностранным агентом».