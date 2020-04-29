ФБК нашел две квартиры и дом в США у Малышевой и ее сыновей

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал результаты расследования, в котором рассказал о недвижимости телеведущей Первого канала Елены Малышевой в Соединенных штатах Америки.

Коттедж, который ФБК нашел у теледоктора в Нью-Джерски, обустроен крайне богато: бархатные стулья, дубовый стол, колонны в два этажа, лепнина, камин, мрамор и позолота. Согласно опубликованным документам, дом был куплен в 2016 году гражданкой Еленой Малышевой и ее супругом Игорем Малышевым за 6,4 миллиона рублей. Подписи собственницы совпадают с автографом, данным кому-то из зрителей Еленой Малышевой.

ФБК выяснили, что в доме проживает старший сын ведущей Юрий Малышев, который работает в одном из госпиталей в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует антураж на его публикациях в Instagram, который совпадает с интерьерами описанного командой Навального дома.

Также в собственности семьи Малышевых нашли две американских квартиры в центре Нью-Йорка, купленных в 2014 году. Их общая площадь составляет 110 квадратных метров, а стоимость — 4,2 миллиона доллара. В них проживают сыновья Малышевой.

В ФБК предполагают, что на своем медицинском центре Малышева не могла заработать подобных денег, о чем свидетельствуют финансовые отчеты. Команда Навального делает вывод, что ведущая тратит на недвижимость в Нью-йорке деньги, которые получает от Первого канала.