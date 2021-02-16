Волков призвал ЕС "идти по следу денег Путина на Западе", чтобы помочь Навальному

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков дал интервью агентству AFP, призвав европейское руководство бороться с коррупционными деньгами Владимира Путина, на которые покупают западных политиков. Как передает Deutsche Welle, он в шутку представился «министром иностранных дел Навального».

«Когда кто-то купил замок во Франции, к этому замку прилагаются взятки, заплаченные местным чиновникам, купленные европейские депутаты, которых у Путина на зарплате уже десятки. Россия экспортирует коррупцию, коррупция разлагает европейские институты», — объясняет Волков.

Чтобы оказать посильную помощь Навальному, его соратник призывает власти Евросоюза «идти по следу денег Путина на Западе», которых, как уверен Волков, там хватает, и искать купленное на незаконные средства имущество.

Он уверяет, что арест Навального только укрепит его поддержку в России. Также он и его коллеги ведут с ЕС и США переговоры о новых санкциях против приближенных к Путину чиновников и олигархов. Ранее Sobesednik.ru приводил полный список людей, которых штаб Навального предлагает внести в санкционный лист.