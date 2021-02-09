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Соратники Навального призывают к санкциям, а Госдума думает, как их за это посадить

Политика
09:55, 09 февраля 2021

Соратники Навального призывают к санкциям, а Госдума думает, как их за это посадить
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Накануне, 8 февраля, прошла видеоконференция, в которой участвовали представителей многих стран Запада, в том числе США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Польши и Украины, где обсуждалась дальнейшая политика в отношении России, включая санкции. Туда были приглашены в том числе представители Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков.

Представители ФБК призвали ЕС ввести санкции против ряда высших российских чиновников, олигархов, а также «друзей и кошельков» Владимира Путина. Волков обращает особое внимание, что к «санкциям против России» ФБК не призывает.

Как пояснил Ашурков, Фонд настаивает на прежнем санкционном списке, предложенном ими ранее в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн. 

В нем есть так называемый шорт-лист из восьми имен: 

  1. Роман Абрамович, миллиардер;
  2. Алишер Усманов, миллиардер;
  3. Владимир Соловьев, телеведущий;
  4. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза и сын главы Совбеза;
  5. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ РФ;
  6. Михаил Мурашко, глава Минздрава; 
  7. Андрей Костин, глава банка ВТБ; 
  8. Денис Бортников, замглавы ВТБ, сын главы ФСБ.

Ещё 12 фамилий указаны в списке как причастные к преследованию (или «гонению») Алексея Навального в России.

  1. Александр Бортников, директор ФСБ;
  2. Александр Бастрыкин, глава СК;
  3. Виктор Золотов, глава Росгвардии;
  4. Александр Калашников, глава ФСИН;
  5. Денис Попов, глава московской прокуратуры;
  6. Сергей Кириенко, замглавы администрации президента;
  7. Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала»;
  8. Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today;
  9. Виктор Гаврилов, служба экономической безопасности ФСБ;
  10. Дмитрий Иванов, глава ФСБ в Челябинске (ранее возглавлял томское отделение ФСБ);
  11. Елена Морозова, судья Химкинского городского суда;
  12. Игорь Янчук, глава отделения полиции в Химках;

Пять человек указаны Фондом в качестве «кошельков и друзей» Владимира Путина.

  1. Олег Дерипаска, миллиардер;
  2. Алексей Миллер, глава «Газпрома»;
  3. Игорь Сечин, глава «Роснефти»;
  4. Геннадий Тимченко, миллиардер;
  5. Николай Токарев, президент «Транснефти»;

Еще 10 человек сторонники Навального указывают в санкционном списке как людей, ответственных за нарушение прав человека в России. 

  1. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга;
  2. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья;
  3. Сергей Собянин, мэр Москвы;
  4. Михаил Мишустин, премьер-министр;
  5. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента;
  6. Антон Вайно, руководитель администрации президента;
  7. Юрий Чайка, бывший Генпрокурор;
  8. Андрей Картаполов, замглавы Минобороны;
  9. Павел Крашенинников, депутат Госдумы («Единая Россия»);
  10. Елена Памфилова, глава Центризбиркома.

Из перечисленных трое (Александр Бортников, Картаполов и Кириенко) уже находятся под действием европейских санкций.

Тем временем в российском парламенте продолжают обсуждение вопроса о возможном уголовном преследовании лиц, способствующих наложению санкций на граждан РФ и их компании. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на непосредственных участников процесса, в Госдуме намерены создать рабочую группу по обсуждению такого законопроекта. Она появится на базе комитета нижней палаты парламента по безопасности. 

В Госдуму этот законопроект внесли ещё в 2018 году, однако тогда он не получил поддержку. Теперь же депутаты вернутся к нему. Среди предполагающихся нововведений этой инициативой предусмотрено до четырех лет лишения свободы за исполнение зарубежных санкций на территории РФ, а также до трех лет — за призывы к введению санкций, к числу которых относятся и рекомендации. 

«Что такое призывы — вопрос. Может быть прямой призыв: введите санкции против гражданина Х. А может быть экспертная оценка: гражданин Х — коррупционер и сообщник правящего режима. Отделять ли призыв от экспертной оценки?» — задается вопросом политолог Алексей Макаркин, комментируя инициативу.

Тем временем Леонид Волков вовсе не считает, что подобные действия идут вразрез с интересами страны. Он приводит альтернативную оценку новых санкций против окружения Путина: «Наша цель — выявить и заморозить активы, состоящие из десятков и сотен миллиардов долларов, украденных у российского народа (...) Сложно придумать что-либо более патриотическое; что-то, что было бы больше в интересах России».

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) объявлен российскими властями «иностранным агентом»

Теги: #Госдума #Санкции #Навальный

Рубрика: Политика

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