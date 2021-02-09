Соратники Навального призывают к санкциям, а Госдума думает, как их за это посадить

Накануне, 8 февраля, прошла видеоконференция, в которой участвовали представителей многих стран Запада, в том числе США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Польши и Украины, где обсуждалась дальнейшая политика в отношении России, включая санкции. Туда были приглашены в том числе представители Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков.

Представители ФБК призвали ЕС ввести санкции против ряда высших российских чиновников, олигархов, а также «друзей и кошельков» Владимира Путина. Волков обращает особое внимание, что к «санкциям против России» ФБК не призывает.

Как пояснил Ашурков, Фонд настаивает на прежнем санкционном списке, предложенном ими ранее в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн.

В нем есть так называемый шорт-лист из восьми имен:

Роман Абрамович, миллиардер; Алишер Усманов, миллиардер; Владимир Соловьев, телеведущий; Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза и сын главы Совбеза; Игорь Шувалов, председатель ВЭБ РФ; Михаил Мурашко, глава Минздрава; Андрей Костин, глава банка ВТБ; Денис Бортников, замглавы ВТБ, сын главы ФСБ.

Ещё 12 фамилий указаны в списке как причастные к преследованию (или «гонению») Алексея Навального в России.

Александр Бортников, директор ФСБ; Александр Бастрыкин, глава СК; Виктор Золотов, глава Росгвардии; Александр Калашников, глава ФСИН; Денис Попов, глава московской прокуратуры; Сергей Кириенко, замглавы администрации президента; Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала»; Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today; Виктор Гаврилов, служба экономической безопасности ФСБ; Дмитрий Иванов, глава ФСБ в Челябинске (ранее возглавлял томское отделение ФСБ); Елена Морозова, судья Химкинского городского суда; Игорь Янчук, глава отделения полиции в Химках;

Пять человек указаны Фондом в качестве «кошельков и друзей» Владимира Путина.

Олег Дерипаска, миллиардер; Алексей Миллер, глава «Газпрома»; Игорь Сечин, глава «Роснефти»; Геннадий Тимченко, миллиардер; Николай Токарев, президент «Транснефти»;

Еще 10 человек сторонники Навального указывают в санкционном списке как людей, ответственных за нарушение прав человека в России.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга; Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья; Сергей Собянин, мэр Москвы; Михаил Мишустин, премьер-министр; Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента; Антон Вайно, руководитель администрации президента; Юрий Чайка, бывший Генпрокурор; Андрей Картаполов, замглавы Минобороны; Павел Крашенинников, депутат Госдумы («Единая Россия»); Елена Памфилова, глава Центризбиркома.

Из перечисленных трое (Александр Бортников, Картаполов и Кириенко) уже находятся под действием европейских санкций.

Тем временем в российском парламенте продолжают обсуждение вопроса о возможном уголовном преследовании лиц, способствующих наложению санкций на граждан РФ и их компании. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на непосредственных участников процесса, в Госдуме намерены создать рабочую группу по обсуждению такого законопроекта. Она появится на базе комитета нижней палаты парламента по безопасности.

В Госдуму этот законопроект внесли ещё в 2018 году, однако тогда он не получил поддержку. Теперь же депутаты вернутся к нему. Среди предполагающихся нововведений этой инициативой предусмотрено до четырех лет лишения свободы за исполнение зарубежных санкций на территории РФ, а также до трех лет — за призывы к введению санкций, к числу которых относятся и рекомендации.

«Что такое призывы — вопрос. Может быть прямой призыв: введите санкции против гражданина Х. А может быть экспертная оценка: гражданин Х — коррупционер и сообщник правящего режима. Отделять ли призыв от экспертной оценки?» — задается вопросом политолог Алексей Макаркин, комментируя инициативу.

Тем временем Леонид Волков вовсе не считает, что подобные действия идут вразрез с интересами страны. Он приводит альтернативную оценку новых санкций против окружения Путина: «Наша цель — выявить и заморозить активы, состоящие из десятков и сотен миллиардов долларов, украденных у российского народа (...) Сложно придумать что-либо более патриотическое; что-то, что было бы больше в интересах России».

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) объявлен российскими властями «иностранным агентом»