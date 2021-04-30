Адвокату Ивану Павлову запретили пользоваться интернетом

В Москве Басманный районный суд назначил адвокату «Команды 29» Ивану Павлову меру пресечения, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Павлову запретили пользоваться интернетом и мобильной связью. Также запрещено общаться со свидетелями по его делу, кроме родственников.

Защитник Павлова просил у суда отпустить адвоката под залог, но судья отказал в ходатайстве.

Рапорт о возбуждении уголовного дела в отношении Павлово подписал лично глава ФСБ Александр Бортников.

Против Павлова заведено дело по статье о разглашении данных предварительного расследования по делу Ивана Сафронова.