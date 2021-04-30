Ведущие адвокаты России единодушно требуют прекратить преследование Ивана Павлова

Правозащитные объединения юристов и адвокатов, а также официальные органы адвокатуры массово заявляют о поддержке и солидарности с задержанным ранее адвокатом Иваном Павловым, главой «Команды 29». Все они считают это дело давлением на него со стороны ФСБ из-за профессиональной позиции юриста и не верят в его виновность. Адвокаты требуют прекратить давление на их коллегу и даже грозятся дойти до ООН. Среди поддержавших Павлова — десятки ведущих адвокатов страны, Федеральная палата адвокатов, комиссар Международной комиссии юристов, «Агора», «Открытка» и «Апология протеста».

Представители «Апологии протеста» пишут, что дело против Ивана Павлова является «давлением со стороны силовиков», которое обусловлено «активной правозащитной деятельностью» «Команды 29», раскрывающей подоплеку «секретных» (они берут это слово в кавычки, — ред.) дел.

«Уголовные дела против правозащитников и адвокатов это новая реальность в которую мы входим. И это преследование, очевидно, политическое»,

— считает правозащита «Открытки», отмечая, что уголовное дело может привести к потере Павловым адвокатского статуса, а обыски нужны силовикам, чтобы помешать «блестящей работе» его организации. Организация поддерживают главу «Команды 29», называя его преследование «делом против политической адвокатуры».

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков расценивает возбуждение уголовного дела как продолжение давления ФСБ на Ивана Павлова, до этого выражавшегося в двух попытках повлиять на него через представления Минюста о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, которые были отклонены адвокатской палатой Санкт-Петербурга: «Видимо, инициаторы решили пойти путём уголовного преследования. Всяческая поддержка и солидарность с Иваном Павловым и Командой 29!» — пишет Чиков.

Более 35 ведущих российских адвокатов, в числе которых Карина Москалькова, Илья Новиков, Анна Ставицкая, Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков и многие другие, подписались под требованием к ФСБ прекратить преследование Ивана Павлова. Они убеждены, что это дело связано с его профессиональной деятельностью над «громкими» и «очень сложными» делами, которые чаще всего ведет ФСБ.

«Позиция Ивана и "Команды 29" состоит в том, что граждане имеют право на свободу слова и выражение мнения, а гражданское общество имеет право знать правду о том, что происходит в стране (...) При этом Иван исполняет свой адвокатский долг на высоком профессиональном уровне, его деятельность как адвоката всегда находится строго в рамках закона», — пишут они.

Специалисты уверены, что никакого смысла проводить обыски по предъявленной адвокату статье просто нет и они «направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег». «Адвокатура — единственный независимый от государства институт правосудия, который еще имеет возможность препятствовать силовикам безнаказанно творить произвол», — заявляют юристы, настаивая на том, что этот институт необходим всем, включая силовиков, которые также оказываются на скамье подсудимых. Все они подписываются под требованием остановить практику использования закона «как инструмент давления на адвокатов», в процессуальные действия — как способы «шантажа и давления».

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко в комментарии «Коммерсанту» пообещал, что организация окажет Ивану Павлову поддержку. По его словам, это дело в профессиональном кругу «воспринимается негативно и настороженно». Его коллега из петербургской коллегии адвокатов Александр Чангли также заявил, что там «окажут максимально возможную помощь» Павлову. В том же ключе в разговоре со Znak.com высказался адвокат Генри Резник.

В свою очередь, адвокат Каринна Москаленко, которая также является комиссаром Международной комиссии юристов (МКЮ), сказала «Дождю», что главный офис МКЮ в Женеве в срочном порядке будет проинформирован о деле Ивана Павлова, а оттуда оно прямиком пойдет на контроль профильному спецдокладчику Организации объединенных наций. Она считает, что дело против её коллеги — акт «жесткого запугивания», она не верит, что Павлов мог что-то нарушить или позволить себе какую-то неосторожность.

«Иван Павлов — блестящий адвокат. Я думаю, если наши власти сдуру решили на него каким-то образом воздействовать, они свои зубья на нем и обломают», — говорит Москаленко. Она ужасается перед мыслью, что в России адвокатура перестают быть «неприкасаемым» сообществом: «Это просто переходит все границы».

Напомним, что Иван Павлов проходит как подозреваемый по делу о разглашении данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ. Следственный комитет не без участия ФСБ вменяет ему передачу журналистам данных о предъявлении обвинения его подзащитному Ивану Сафронову и о появлении в его деле секретного анонимного свидетеля без разрешения следователя. Адвокат вины не признает и расценивает это как провокацию ФСБ, на которую повелся и СК. Он надеется на скорое прекращение дела и официальные извинения.