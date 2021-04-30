Силовики душили журналистку на обыске у Павлова. У его тещи случился инсульт

У матери супруги адвоката «Команды 29» Ивана Павлова случился инсульт, когда она приехала к дочери, чтобы оказать ей моральную поддержку в связи с обысками, учиненными Следственным комитетом. Женщина в квартиру так и не попала.

«У мамы Екатерины Павловой, жены Ивана Павлова, по предварительным данным инсульт в лёгкой форме. Она пыталась поддержать дочь, приехав к месту обыска. Ожидаемо не допустили. Госпитализирована в Мариинскую больницу, нарушена функция речи», — сообщает пресс-служба правозащитной организации.

Позднее там уточнили, что теща адвоката в итоге отказалась от госпитализации.

Во время обыска в гостиничном номере у самого Павлова также случился вопиющий инцидент, но уже с участием репортера «Медузы»* Светланы Рейтер. Журналистка рассказала «Медиазоне», что она вместе с сотрудницей РБК Маргаритой Алехиной подошла к номеру адвоката и сфотографировала на телефон двух людей в штатском, которые стояли у входа. Тогда один из них подошел к журналистке и без всяких объяснений начал отбирать у неё мобильный, одновременно проводя удушающий прием: «[Он] сзади рукой схватил меня за шею, нагнул и стал выкручивать из руки телефон, — рассказывает журналистка. — Так продолжалось минуты две. Он вообще ничего не объяснял».

Затем, когда Рейтер сказала что сотрет снимок, он закричал на репортеров и приказал «валить отсюда немедленно».

оказывается, рейтер (спецкор медузы), которая пришла к гостинице, где задержали адвоката павлова, молча душили минуты две за то, что она сняла на телефон коридор с сотрудниками фсб в масках pic.twitter.com/aopqFY62TO — герасименко (@planca) April 30, 2021

*Издание «Медуза» признано российскими властями «иностранным агентом».