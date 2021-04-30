"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов о своем задержании

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов прокомментировал свое задержание правоохранительными органами. По его словам, следствие считает, что разглашение данных предварительного расследования — это комментарии для СМИ по делу экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Павлов уверен, что за этим стоит ФСБ, обвинения он отрицает.

У следователей две основные претензии: первая связана с тем, что Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а вторая — с тем, что он рассказал СМИ о появлении в деле нового анонимного секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. «Вот эти два обстоятельства представляют, оказывается, большую следственную тайну и мне инкриминируются именно они», — пояснил юрист.

Павлов уверен, что дело инспирировано следователями ФСБ, ведущими кейс Сафронова, и по сути является «местью» за его «принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются следственным управлением ФСБ России»:

«К сожалению, в эту операцию втянуты сотрудники Следственного комитета. Я надеюсь на объективное разбирательство с их стороны и то что это позорное, мне кажется, дело будет прекращено в самое ближайшее время. Мне должны будут принести извинения».

Он также сообщил, что при обыске у него «незаконно» изъяли документы, которые составляют адвокатскую тайну, а конкретно «фактически всё досье по Сафронову». Павлов, его защитник и представитель столичной адвокатской палаты официально возражали против этих действий.

Глава «Команды 29» рассказал, что дело против него было возбуждено три дня назад, 27 апреля, руководителем главного следственного управления СКР по особо важным делам, генерал-майором Денисом Колесниковым.

Следователи пытались взять с защитника Павлова и с него самого подписку о неразглашении материалов дела, но они отказались её давать. Павлов считает, что это нарушает его право на защиту: