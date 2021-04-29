11 тысяч зеков готовы строить БАМ. ФСИН просит не сравнивать это с БАМлагом

Во ФСИН прокомментировали публикации о возможном возобновлении практик ГУЛАГа о привлечении заключенных к строительству инфраструктурных объектов, в частности, Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Там заверяют, что хоть это и называется «принудительными работами», на самом деле заключенный, допущенный до таких работ, имеет возможность выбора между колонией и работами, которые во ФСИН расценивают как «социальный лифт».

«Осужденные из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать семьям, погашать иски. Этот вид наказания динамично развивается», — пояснила ТАСС Елена Коробкова, возглавляющая это направление в Службе.

По словам представителя ФСИН, рабочие места с необходимыми условиями в России уже готовы для 8,5 тысячи осужденных. Привлечение заключенных к труду позволит решить проблему с нехваткой рабочих, актуализировавшуюся в связи с недостатком мигрантов. Чаще всего речь идет о сферах строительства, сельского хозяйства, а также о крупных госпроектах.

Всего к замене заключения исправительными работами во ФСИН готовы допустить 180 тысяч заключенных. Однако, учитывая требование закона, которое не позволяет отправлять осужденного работать за пределы региона его проживания, конкретно над БАМом смогут трудиться порядка 11 тысяч человек.

Представитель ФСИН уверяет, что работа на стройке позволяет заключенным приобрести новые навыки и упрощает дальнейший поиск работы. Одна из немногих вещей, которые она не комментирует — насколько конкурентный должны быть заработные платы для заключенных. Впрочем, г-жа Коробкова настаивает на том, что платить зекам все же обязаны, а условия их проживания «прописаны в законе». Она крайне возмущена сравнениями принудительных работ с советскими БАМлагами: «Это все равно, что сравнивать современных строителей в Санкт-Петербурге с крестьянами, вбивавшими сваи во времена основания города», — поражается представитель ФСИН невежеству журналистов и комментаторов.