"Вы все предатели вместе с голым королем": Суд оставил в силе приговор Навальному

Суд оставил в силе приговор лидеру российской оппозиции Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Политик по-прежнему должен выплатить государству компенсацию в 850 тысяч рублей. Сам ветеран ничего от Навального получить не должен.

Дело было возбуждено по заявлению блогера Ильи Ремесло после того как Навальный в комментарии к агитационному ролику за поправки к Конституции назвал снявшихся в нем людей «холями», «предателями» и «голубчиками». Один из участников ролика был ветеран — у остальных записавшихся претензий не возникло.

Этот процесс стал первым за последние месяцы, когда обществу показали Навального. Он участвовал в апелляции по видеосвязи из колонии. Воспользовавшись возможностью произнести в ходе процесса последнее слово, он жестко раскритиковал суд, действующую власть и лично президента Владимира Путина, которого в течение всего монолога называл «голым королем». По его словам, так главу государства воспринимают уже миллионы россиян:

«Вот эти 20 лет бездарного совершенно правления — они привели к такому результату: есть корона, сползающая на уши, есть тонны вранья по телевизору. Мы потратили триллионы долларов от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставить и деградировать с каждым годом».

Из всего перечисленного Навальный сделал вывод, что уже не стоит удивляться, когда все экономисты российского происхождения говорят о «потерянном десятилетии», впрочем, зная состояние дорог и размер зарплат во Владимирской области, где он отбывает срок, ему «никакие экономисты не нужны», чтобы прийти к такому заключению. Политик предупреждает, что, учитывая коррупционную составляющую путинского режима, следующее десятилетие будет «украденным»: «Ваш голый король хочет и дальше править, до конца. Он вцепился в страну и хочет держать эту власть бесконечно».

Навальный уверен, что Путин уже не в состоянии улучшить жизнь россиян и оттого «судорожно ищет какие-то кусочки святости», пытаясь записать на свой счет Великую Отечественную войну, а затем «торгует ей направо и налево». Действующую власть лидер оппозиции называет «оккупантами и предателями».

«Вы все предатели, вы вместе с голым королем реализуете план о захвате России, и русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства, они будут лишены любых перспектив, вы реализовали тот план, — возмущен Навальный. — Ваша оккупационная администрация довольна успешная, потому что вам удавалось 30 лет грабить наш народ».