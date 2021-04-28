"Их профессия – ненавидеть Навального": ФБК* озвучил зарплаты Симоньян, Красовского и Кононенко

Команда Навального посвятила очередной выпуск на YouTube-канале «Алексей Навальный» Первомаю. К бывшему дню солидарности трудящихся, а ныне Празднику весны и труда Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали о журналистах, профессия которых, по мнению авторов фильма, – «ненавидеть Навального за деньги».

Эти журналисты, по словам расследователей из Фонда борьбы с коррупцией*, опускаются на самое дно, отказываются от совести и принципов, чтобы получать зарплату из госбюджета.

По мнению Певчих и Албурова, нужно быть готовыми к тому, что сотрудникам RT ни один приличный человек не подаст руки... и «хорошо, если в лицо не плюнет».

Название у фильма соратников Навального тоже соответствующее – «Фантастические твари и сколько они получают». Так представители ФБК* назвали тех, кто вслух критикует деятельность их лидера.

– Никто их не читает, не смотрит, не знает, но им все равно платят сумасшедшие деньги, просто чтобы они ненавидели Навального, – обращается к зрителям Мария Певчих с утверждением, с которым аудитория RT и подписчики ведущих канала в соцсетях наверняка бы поспорили. – Ничего другого они не делают.

Как сообщили в программе, в руки расследователей из ФБК* попало штатное расписание сотрудников медиахолдинга, возглавляемого Маргаритой Симоньян, с их зарплатами. Но насколько достоверны озвученные цифры, пока неизвестно.

Что ещё нашлось у Симоньян и Кеосаяна? Из недосказанного Навальным

В качестве примера Певчих и Албуров называют имя журналистки Леси Рябцевой. Она, по словам Марии, не умеет делать буквально ничего и официально получает 4,5 млн рублей в год.

Также были названы имена других сотрудников RT. Это Станислав Ортега (он якобы получает 5 млн в год), Максим Кононенко (538 000 рублей в месяц), а также сын известного журналиста Михаила Леонтьева Митя Леонтьев (444 000 рублей в месяц) и журналист Антон Красовский (500 000 рублей в месяц).

Реакции Симоньян на фильм и озвученные размеры зарплат ее сотрудников пока не последовало, но Маргарита наверняка на заставит ждать себя с опровержением.

Журналистов RT соратники Навального называют «пыльными забытыми блогерами».

– Всю эту систему выстроила, оплатила и поддерживает Маргарита Симоньян, которой ежегодно отписывают из бюджета по 20 миллиардов рублей, и она тратит их в том числе на содержание вот этих бессовестных проходимцев, – высказала свое мнение Певчих.

– А мерзость, подлость и низость написанного – это у них от души, просто люди такие.

Назвали в ролике ФБК* и официальную зарплату Маргариты Симоньян – она якобы составляет 1,7 млн рублей в месяц.

И, видимо, в качестве контрольного выстрела привели для сравнения зарплаты простых учителей, пожарных и летчиков, которым государство платит в разы меньше.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.