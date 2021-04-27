ЛГБТ-активист потребовал привлечь журналиста RT по статье КоАП об оскорблении

Екатеринбургский ЛГБТ-активист, юрист Никита Томилов направил заявление в столичную прокуратуру с требованием привлечь журналиста RT Антона Красовского к ответственности по статье КоАП «Оскорбление». Ему как должностному лицу в случае возбуждения дела грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Красовский в своей программе «Антонимы» заявил, что участников петербургского митинга, скандирующих «Путин — убийца» можно было бы «утопить в Мойке».

Томилов потребовал лишить Красовского журналистского удостоверения из-за нарушения Кодекса журналистской этики и заставить публично извиниться перед россиянами, пишет It's My City.

Сам Красовский уже прокомментировал заявление в личном телеграм-канале «Гей на передержке», опубликовав три фото активиста в травести-образе и назвав его в среднем роде. Вместе с тем он указал на тот факт, что Томилов ранее выехал из России в Германию, где попросил убежища.

«Вот такое подало на меня заявление в прокуратуру из-за моих визгов про Мойку. Это в общем все, что нужно знать про величие и страсть современной русской революции. Человек яйцо самоампутировался. Значит все правильно мы делаем», — написал сотрудник RT.

Томилов покинул Россию после многочисленных угроз, поступающих ему и его родственникам, а также организованной за ним слежки. Только в Германии молодой человек начал использовать свой травести-образ, но при этом называет себя мужчиной.

Сам Красовский неоднократно поддерживал ЛГБТ, а также сам делал камин-аут как ВИЧ-положительный гей.

Первый выпуск своего замороженного YouTube-шоу «Крас» Красовский посвятил проблемам трансгендерных людей в России, где в кроме всего прочего общался с артистом травести-шоу и сам примерял образ драгквин.

«Крас» он позиционировал как проект о многообразии:

«Вот я – цисгендерный белый русский мужик, проживающий в стране России. По этим признакам – я абсолютный гегемон. Но я – гей. И таких тут процентов 5-7. Но уже больше, чем например евреев. Хотя евреи ненавидят геев. А сколько экстремально толстых? Тоже процентов 5? А хромых? А плохослышащих? А мулатов? А аэрофобов? Вот в этом многообразии, в этой калейдоскопичности мира мне бы и хотелось зафиксировать свое время», — писал Красовский еще до того, как начал вести шоу «Антонимы» на RT.

После митинга 21 апреля журналист заявлял следующее: «Идут вот дети, говорят, — мы здесь власть. Я хочу вам ответственно заявить: это мы здесь власть и власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда, не надейтесь. И, поскольку мы вам ее не отдадим, а люди мы хорошие и добрые, а совсем не такие как вы или ваши друзья из Black Lives Matter, вам позволено ходить по нашим городам, кричать, [что] вы здесь власть, а Путин — убийца, как сейчас было на Мойке».

Антон Красовский является председателем совета фонда «СПИД.центр», который в том числе занимается профилактикой ИППП и ВИЧ среди негетеросексуальных мужчин и трансгендерных женщин.