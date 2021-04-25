Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля

Оппозиционеру Алексею Навальному может потребоваться нейрохирургическая операция в случае неэффективности полного курса консервативного лечения. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на независимую группу врачей, которая проанализировала результаты обследований Навального.

Для этого коллектив медиков просит перевести политика в многопрофильный стационар Москвы. Навальный до сих пор жалуется на периодические обострения болей, а жжение и онемение рук и стоп может свидетельствовать в пользу наличия полинейропатии, полагают эксперты.

В столице задержана региональный менеджер федерального штаба Навального Анна Самкова, пишет телеграм-канал Sota со ссылкой на Леонида Волкова.

На 48 часов задержана координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Остапенко. Следствие намерено просить для Екатерины помещения в СИЗО по делу о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

Политик Александр Соловьев был отпущен из ОВД со штрафом, поскольку ему так и не смогли вменить арестную часть статьи о митингах, так как с 2019 года он не привлекался по ней.

В квартире лидера незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова проведен обыск. Изъяты телефон и две флешки. На ночь он оставлен в ОВД «Хорошевский». Обыск был проведен в связи с уголовным делом 2019 года о развратных действиях в отношении бывшей партнерши Светова. Политика обвиняли в совращении несовершеннолетней.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян на территории современной Турции.

«Сто с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа. Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она - эта трагедия - была», — написала Симоньян в своем микроблоге.

Вот Крым признаете - поговорим.



Если уж вы за справедливость. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 24, 2021

Другой сотрудник RT, журналист Антон Красовский, в эфире программы «Антонимы» заявил, что участников протестных акций в Питере можно было бы «утопить в Мойке», но Россией руководит «очень хороший, добрый, интеллигентный мужчина».

«Никто не пожалеет, страна вздохнет свободно, если вас на улицах будет поменьше. К счастью, вы сами поумираете каким-то неизвестным образом, видимо, от наркоты», — заявил Красовский в прямом эфире.

Напомним, Антон Красовский стал особенно жестко высказываться в адрес оппозиции после того, как на него написал заявление издатель Арам Габрелянов. Красовский тогда разбил камеру журналисток портала Life, которые тайно следили за его встречей с Ксенией Собчак, Ильей Яшиным и другими оппозиционерами в 2012 году в столичном ресторане.