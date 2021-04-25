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25 апреля, воскресенье

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[09:59]Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля

24 апреля, суббота

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[16:18]"Аэрофлот" вернет деньги за рейсы на Кипр, закрывшийся на локдаун
[15:58]В Совфеде предлагают замедлить работу YouTube на майские праздники
[15:00]Лукашенко придумал, что делать, если его "застрелят". Власть перейдет силовикам
[14:29]Банки готовятся увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки
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[11:35]"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает
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23 апреля, пятница

[23:10]Данные ученого РАН об оттоке 70 тысяч исследователей из России за год опровергли
[22:36]Путин подписал указ о трудовых ограничениях для физлиц из недружественных стран
[22:03]"Вы можете по гербарию судить о лесе?": Райкин назвал минусы онлайн-спектаклей
[21:27]Актрису для фильма о космосе "Вызов" режиссер выберет после медкомиссии
[20:42]"Пишу я, а не товарищ майор": Координатор штаба Навального начала отрицать пытки
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[17:41]Команда Прилепина с 9 мая начнет сбор подписей за установку памятника Сталину
[17:14]СМИ: кортеж Мишустина попал в массовое ДТП на Рублевке. Разбили "Аурус" и еще 5 машин
[16:32]В чешском городе Брно облили консульство РФ кетчупом. Полиция расследует инцидент
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[15:42]В Питере пройдет на три матча чемпионата Европы по футболу больше
[15:31]Индия обновила рекорд: число заболевших COVID-19 за сутки превысило 332,7 тысячи
[15:12]Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли за год до 79 млрд рублей
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[14:19]Центробанк взвинтил ключевую ставку сразу до 5% и повысил прогноз инфляции
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Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля

Общество
09:59, 25 апреля 2021

Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля
Фото: Instagram и стоп-кадр YouTube
Фото: Instagram и стоп-кадр YouTube

Оппозиционеру Алексею Навальному может потребоваться нейрохирургическая операция в случае неэффективности полного курса консервативного лечения. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на независимую группу врачей, которая проанализировала результаты обследований Навального.

Для этого коллектив медиков просит перевести политика в многопрофильный стационар Москвы. Навальный до сих пор жалуется на периодические обострения болей, а жжение и онемение рук и стоп может свидетельствовать в пользу наличия полинейропатии, полагают эксперты.

В столице задержана региональный менеджер федерального штаба Навального Анна Самкова, пишет телеграм-канал Sota со ссылкой на Леонида Волкова.

На 48 часов задержана координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Остапенко. Следствие намерено просить для Екатерины помещения в СИЗО по делу о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

Политик Александр Соловьев был отпущен из ОВД со штрафом, поскольку ему так и не смогли вменить арестную часть статьи о митингах, так как с 2019 года он не привлекался по ней.

В квартире лидера незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова проведен обыск. Изъяты телефон и две флешки. На ночь он оставлен в ОВД «Хорошевский». Обыск был проведен в связи с уголовным делом 2019 года о развратных действиях в отношении бывшей партнерши Светова. Политика обвиняли в совращении несовершеннолетней.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян на территории современной Турции.

«Сто с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа. Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она - эта трагедия - была», — написала Симоньян в своем микроблоге.

Другой сотрудник RT, журналист Антон Красовский, в эфире программы «Антонимы» заявил, что участников протестных акций в Питере можно было бы «утопить в Мойке», но Россией руководит «очень хороший, добрый, интеллигентный мужчина».

«Никто не пожалеет, страна вздохнет свободно, если вас на улицах будет поменьше. К счастью, вы сами поумираете каким-то неизвестным образом, видимо, от наркоты», — заявил Красовский в прямом эфире.

Напомним, Антон Красовский стал особенно жестко высказываться в адрес оппозиции после того, как на него написал заявление издатель Арам Габрелянов. Красовский тогда разбил камеру журналисток портала Life, которые тайно следили за его встречей с Ксенией Собчак, Ильей Яшиным и другими оппозиционерами в 2012 году в столичном ресторане.

Теги: #Навальный #Симоньян

Рубрика: Общество

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Фото: Instagram и стоп-кадр YouTube

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