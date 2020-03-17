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Что ещё нашлось у Симоньян и Кеосаяна? Из недосказанного Навальным

Политика - Деньги
03:15, 17 марта 2020
«Собеседник» №10-2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Фонд борьбы с коррупцией обвинил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и ее мужа в «распиле» рекламных контрактов, заключенных с госкомпаниями по завышенным ценам. За первые три дня ролик с расследованием на Youtube-канале Алексея Навального посмотрели более 3 миллионов человек.

Фото: Global Look Press

В кратком изложении описанная ФБК схема выглядит так. Государственный «Аэрофлот» закупает рекламу на телеканале RT и в передаче «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна через посредника – компанию «Инвенто». Та, по сведениям Навального, контролируется через доверенных лиц самой Симоньян. Однако до телепередач доходит меньшая часть денег авиакомпании: 60% оседает на счетах «прокладки».

Производством «Пилорамы» для «газпромовского» НТВ занимается студия «Голд Вижн». Съемки проходят на подконтрольном Симоньян RT. ФБК утверждает, что Кеосаян пользуется имуществом по заниженной цене, а Симоньян уверяет, что по рыночной. Один выпуск обходится НТВ в 3,4 млн руб. За услуги ведущего Кеосаян получает 74 млн руб. в год, а Симоньян как художественный руководитель – 77 миллионов. Владеет «Голд Вижн» родной брат ведущего Давид Кеосаян.

Супруги создали также еще пару рекламных агентств, клиентами которых являлись фонд «Сколково», оргкомитет чемпионата мира по футболу – 2018, фонд ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и олигарх Виктор Вексельберг.

Фигурируют в расследовании также другие спонсоры и контрагенты семьи Кеосаян – Симоньян. По подсчетам ФБК, лично они и их родственники заработали 720 миллионов рублей за три года.

Опирается расследование на бухгалтерские документы, доставшиеся от анонимного источника. Симоньян их достоверность не отрицает, но настаивает на легальности сделок. От подробных комментариев, впрочем, она отказывается, обосновывая свою позицию личным отношением к Навальному. 

Симоньян и Кеосаян ездят на закрепленном за «Инвенто» кабриолете Mercedes, а также Cadillac Escalade, который телеканал RT арендует у принадлежащей Кеосаяну фирмы «Колизеум». То есть руководитель госканала платит казенными средствами за пользование авто своему мужу.

По сведениям «Собеседника», это не единственные транспортные средства в автопарке телевизионной семьи. Кеосаяну принадлежат сразу два Mercedes-Benz V250d 4MATIC (по 7 млн руб. каждый).

У «Инвенто», помимо кабриолета, есть и другие авто, в т.ч. Audi Q8 и Toyota Land Cruiser 200. Владеет (по утверждению ФБК – номинально) этой фирмой единолично некая Екатерина Новикова. Согласно бух-отчетности, годовая выручка компании составляет почти полмиллиарда рублей, а чистая прибыль – 33 млн руб.

Однако Екатерина не производит впечатление очень состоятельного человека: на сайтах «Юла» и «Авито» она размещает объявления о продаже личных босоножек и торшера. Кроме того, «Собеседник» нашел архивное объявление о продаже ею скромного домика в Сухуми (Абхазия). Хоть и недалеко от моря, но даже не Испания. К сожалению, дозвониться до ворочающей многомиллионными рекламными контрактами Новиковой нам не удалось.

Что касается RT, то в прошлом году канал получил из госбюджета более 20 миллиардов рублей. При этом траты крайне непрозрачны: для сокрытия сделок используется регистрация в виде автономной некоммерческой организации (АНО). Это позволяет Симоньян пренебрегать процедурами госзакупок и распоряжаться огромными субсидиями непублично.

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2020 под заголовком «Семейная пилорама».

Теги: #Коррупция #Навальный

Рубрика: Деньги

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