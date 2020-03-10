ФБК обнаружил у Симоньян и Кеосаяна 3 рекламных агенства с миллионными доходами

Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выпустил расследование под название «Паразиты», в котором утверждается, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и её муж, телеведущий Тигран Кеосаян за три года заработали порядка 720 миллионов рублей.

По данным Фонда, доход семейной пары складывается из поступлений от трех рекламных агентств, одно из которых («Инвенто») якобы принадлежит Симоньян, а другое («Колизеум») — Кеосаяну. Причем у Симоньян, по версии расследователей, есть ещё одно агентство «МАРСКЕОС», причем предполагается, что это слово состоит из сочетания «МАР С КЕОС».

Утверждается, что услугами этих фирм в целях рекламы и PR пользовались «Аэрофлот», МВД, фонд «Сколково», а также оргкомитет Чемпионата мира по футболу.

Авторы отмечают, что на некоторых контрактах «Аэрофлота» якобы переплачивает за рекламу в три раза.