Опубликованы первые фото похудевшего Навального после голодовки

Находящийся в колонии политик сильно изменился, жена Юлия увидела его впервые за долгое время.

29 апреля в Бабушкинском районном суде города Москвы слушаются апелляционные жалобы защитников Алексея Навального по так называемому «делу ветерана».

Напомним, в феврале политика признали виновным по уголовной статье о клевете (в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко) и приговорили к 850 тысячам рублей штрафа в пользу государства.

Сторонники осужденного, который сейчас отбывает срок в 3,5 года по так называемому «делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 общего режима в городе Покрове Владимирской области, не сильно надеются на смягчение приговора или тем более оправдательный вердикт.

Но всем интересно другое: как выглядит Алексей Навальный после того, как в знак протеста против недопуска к нему гражданских врачей провел в голодовке 24 дня.

Юлия Навальная впервые за долгое время увидела мужа, пусть и по видеосвязи

Политик вышел из голодовки меньше недели назад. Это его первое, можно сказать, публичное появление из колонии: в заседании Навальному разрешили участвовать по видеосвязи. В качестве исключения – с 13 октября допуск в здание суда всех, кроме участников процесса, не разрешен. В зал допустили ограниченное число журналистов (среди них – и корреспондент Sobesednik.ru), а также супругу подсудимого – Юлию Навальную.

И вот она впервые за долгое время увидела и услышала мужа. Юлия заняла место в первом ряду, с самого правого края, откуда лучше всего виден монитор телевизора, на который выведен Алексей.

Сильно похудевший, коротко стриженный, Навальный держится молодцом. Говорит громко и уверенно, улыбается, шутит.

Заседание началось с того, что Навальный отказался встать по требованию судьи Натальи Курышевой: «Если я встану, вы не будете меня видеть». А когда она зачитала, за что и на сколько его осудили, и спросила, все ли верно, он ответил: «Да, это, похоже, про меня – ну или про моего злобного двойника».

Напомним, накануне, 28 апреля, соратники Навального выпустили на YouTube фильм «Фантастические твари и сколько они получают», в котором раскрыли уровень зарплат Маргариты Симоньян и ее коллег с RT. По словам авторов видео, пропагандисты «ненавидят Алексея Навального за деньги из госбюджета».